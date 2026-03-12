Evde bakım maaşı, SED ve doğum yardımı ne zaman yatacak? Sosyal destek ödemeleri bayramdan önce yatar mı?

Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte sosyal yardım ödemeleri yeniden gündeme geldi. Yaşlı ve engelli aylıkları mart ayının ilk haftasında hesaplara yatırılmaya başlandı. Gözler şimdi evde bakım maaşı, SED ve doğum yardımı ödemelerine çevrildi.

Bu ödemelerden yararlanan vatandaşlar sosyal destek ödemelerinin bayramdan önce hesaplara yatırılıp yatırılmayacağını merak ediyor.

SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATIYOR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre sosyal yardım ödemeleri farklı tarihlerde hesaplara yatırılıyor.

Evde bakım maaşı her ayın 15’i ile 31’i arasında ödeniyor.

SED ödemeleri her ayın 15’inde hesaplara yatırılıyor.

Yaşlı ve engelli aylıkları ise ayın 5’inde ödeniyor.

Doğum yardımı ödemeleri ise genellikle ayın 26’sında yapılıyor.

SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Bu yıl Ramazan Bayramı 20 Mart’ta başlayacak. Mart ayı yaşlı ve engelli aylıkları 5 Mart 2026 tarihinde hesaplara yatırılmaya başlandı.

Evde bakım maaşı ve SED ödemelerinin tarihleri ise takvim gereği bayram öncesine denk geliyor. Bu nedenle söz konusu ödemelerin bayramdan önce hesaplara yatırılması bekleniyor.

DOĞUM YARDIMI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Doğum yardımı ödemeleri normal şartlarda her ayın 26’sında hesaplara yatırılıyor. Ancak bu yıl Ramazan Bayramı’nın 20 Mart’ta başlayacak olması nedeniyle ödemelerin öne çekilip çekilmeyeceği merak ediliyor.

Konuya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.