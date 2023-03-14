Ödemeler hesaplara yatırılmaya başladı!

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.

Mart ayı ödemelerine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan bir açıklama geldi:

- Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2 milyar 417 milyon lira evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladık.