Ödemeler hesaplara yatırılmaya başladı!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sağladığı evlerde yaşlı, yardıma muhtaç ve engelli kişilere ve bakan vatandaşlara her ay belirlenen tarihlerde ödeme yapılıyor.
2023 yılında hak sahiplerine ödenecek yeni evde bakım maaşı 4 bin 337 TL oldu. Bakımı evde yapılan engelli veya yaşlı vatandaşlar için düzenli olarak hesaplara yatırılıyor. Peki, evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte sorgulama ekranı...
EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım maaşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.
Mart ayı ödemelerine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan bir açıklama geldi:
- Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2 milyar 417 milyon lira evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladık.
SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.