Evde bakım maaşları yattı mı?
Milyonlarca vatandaşın gözü ekonomideki gelişmelerdeyken, Haziran ayı evde bakım maaşlarının ödemesi sorgulanıyor. Her ay belirli tarihlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan evde bakım maaşı hesaplarda mı? İşte detaylar...
2023 haziran ayı evde bakım maaşı ödemeleri için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Her ay belirli tarihlerde vatandaşların hesaplarına yatırılan evde bakım maaşı ödemeleriyle ilgili, Aile ve Sosyal Hizmetler Baknı Mahinur Özdemir Göktaş açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar.
HAZİRAN AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakıma ihtiyacı olan ağır engelliler ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay 2 milyar 448 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.
Evde bakım maaşı ödemeleri illere göre değişkenlik gösteriyor. Evde bakım maaşları her ayın 15’i ile 31’i arasında yatırılıyor.
EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA
e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.
Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.
BAKAN GÖKTAŞ'IN AÇIKLAMALARI
Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlık tarafından sunulan en önemli toplum temelli bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı'nın 2006'da engellilerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı.
Bu yardımla bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayanların desteklendiğini belirten Göktaş, "Bakanlık olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştiriyoruz." ifadesini kullandı.