Evde bakım maaşları yattı mı?

HAZİRAN AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakıma ihtiyacı olan ağır engelliler ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay 2 milyar 448 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.

Evde bakım maaşı ödemeleri illere göre değişkenlik gösteriyor. Evde bakım maaşları her ayın 15’i ile 31’i arasında yatırılıyor.