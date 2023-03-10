Evde bakım paralarına dair açıklama geldi

ÖDEMELERE ZAM YAPILDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından konu ile ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi;

- Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2 milyar 417 milyon lira evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 564 bin vatandaşımız evde bakım yardımından yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim.