Evde bakım paralarına dair açıklama geldi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, herkesin mart ayı için merakla beklediği evde bakım ödemelerine dair açıklamalarda bulundu. Bu ay toplam 2 milyar 417 milyon lira ödeneceğini açıkladı.
Her ay düzenli olarak hak sahiplerine ödenen evde bakım paraları için vatandaşlar, mart ayına girilmesi ile ödemelerin hesaplara ne zaman yatırılacağını araştırmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, merak edilen sorulara dair açıklamalar yaptı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi; ‘’Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2 milyar 417 milyon lira evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 564 bin vatandaşımız evde bakım yardımından yararlanıyor.’’
BU AY 2 MİLYAR 417 MİLYON LİRA ÖDENECEK
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, evde bakım paralarına dair açıklamalarda bulundu. Binlerce vatandaş, evde bakım paralarının mart ayında ne zaman hesaplarına yatacağını araştırmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelliler ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacı ile bu ay toplam 2 milyar 417 milyon lira evde bakım yardımlarının hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.
ÖDEMELERE ZAM YAPILDI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından konu ile ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi;
- Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2 milyar 417 milyon lira evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 564 bin vatandaşımız evde bakım yardımından yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim.