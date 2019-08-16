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Evde bakım parası ile ilgili önemli bilgilendirme! Bulunan kriteri açıkladı

Sosyal Güvenlik Uzmanı ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Özgür Erdursun, "Evde bakım parası için gelir kriteri bulunmaktadır. 2019 itibarıyla hane halkı kişi başı gelirin 1219 liranın altında olması gerekmektedir. 2019 yılı için evde bakım parası 1.219.35 TL'dir." paylaşımı yaptı

Evde bakım parası ile ilgili önemli bilgilendirme! Bulunan kriteri açıkladı

Sosyal Güvenlik Uzmanı ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Özgür Erdursun, evde bakım parasıyla ilgili önemli bilgi paylaşımı yaptı.

Erdursun, evde bakım parası için gelir kriteri bulunduğunu belirtti.

SMMM Erdursun, 2019 itibarıyla hane halkı kişi başı gelirin 1219 liranın altında olması gerektiğini kaydetti.

Sosyal Güvenlik Uzmanı, 2019 yılı evde bakım parasının ne kadar olduğunu da açıkladı.

Uzman isim Özgür Erdursun, "2019 yılı için evde bakım parası 1.219.35 TL'dir" ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #evde bakım parası #özgür erdursun
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