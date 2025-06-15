Evde bakım yardımı hesaplara geçti: Bakan Göktaş detayları açıkladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, tam bağımlı bireylerin evde bakımı için her ay düzenli olarak yapılan Evde Bakım Yardımı ödemelerinin bu ayki tutarını açıkladı. 540 bin kişinin faydalandığı yardım kapsamında toplam 5,4 milyar lira hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yazılı bir açıklama yaparak haziran ayı Evde Bakım Yardımı ödemelerinin hesaplara geçmeye başladığını duyurdu. Tam bağımlı bireylerin ev ortamında bakımının desteklenmesi amacıyla 2006 yılında hayata geçirilen yardım programı kapsamında bu ay 5,4 milyar lira ödeme yapıldığı belirtildi.
AYLIK 10 BİN 125 LİRA DESTEK
Evde Bakım Yardımı, bireylerin kurumsal bakım yerine aileleriyle birlikte yaşamlarını sürdürmelerini amaçlayan hak temelli bir sosyal yardım modeli olarak uygulanıyor. Bakan Göktaş, bu yardım kapsamında her bir hak sahibine aylık 10 bin 125 lira ödeme yapıldığını ifade etti.
Göktaş, "Engellilerin toplumsal hayata katılımlarını güçlendirmek ve aile bütünlüklerini koruyarak yaşam kalitelerini artırmak amacıyla Evde Bakım Yardımı’nı sürdürüyoruz. Şu anda yaklaşık 540 bin kişi bu yardımdan yararlanıyor." dedi.
2006 yılında başlatılan Evde Bakım Yardımı, ağır engelli ve tam bağımlı bireylerin bakım sorumluluğunu üstlenen yakınlarının desteklenmesini amaçlıyor. Bu yardımla, hem bireyin kendi yaşam alanında bakım alması sağlanıyor hem de aile bireylerinin bakım yükü paylaşılmış oluyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı