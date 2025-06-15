Evde bakım yardımı hesaplara geçti: Bakan Göktaş detayları açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yazılı bir açıklama yaparak haziran ayı Evde Bakım Yardımı ödemelerinin hesaplara geçmeye başladığını duyurdu. Tam bağımlı bireylerin ev ortamında bakımının desteklenmesi amacıyla 2006 yılında hayata geçirilen yardım programı kapsamında bu ay 5,4 milyar lira ödeme yapıldığı belirtildi.

AYLIK 10 BİN 125 LİRA DESTEK

Evde Bakım Yardımı, bireylerin kurumsal bakım yerine aileleriyle birlikte yaşamlarını sürdürmelerini amaçlayan hak temelli bir sosyal yardım modeli olarak uygulanıyor. Bakan Göktaş, bu yardım kapsamında her bir hak sahibine aylık 10 bin 125 lira ödeme yapıldığını ifade etti.

Göktaş, "Engellilerin toplumsal hayata katılımlarını güçlendirmek ve aile bütünlüklerini koruyarak yaşam kalitelerini artırmak amacıyla Evde Bakım Yardımı’nı sürdürüyoruz. Şu anda yaklaşık 540 bin kişi bu yardımdan yararlanıyor." dedi.

2006 yılında başlatılan Evde Bakım Yardımı, ağır engelli ve tam bağımlı bireylerin bakım sorumluluğunu üstlenen yakınlarının desteklenmesini amaçlıyor. Bu yardımla, hem bireyin kendi yaşam alanında bakım alması sağlanıyor hem de aile bireylerinin bakım yükü paylaşılmış oluyor.