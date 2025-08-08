Evde yapmak bile lüks oldu! Lahmacun enflasyonu TÜİK’i solladı!

Ekonomik veriler çoğu zaman soyut ve anlaşılması güç olabilir, ancak konu lahmacun gibi gündelik bir kalem olunca rakamlar adeta ete kemiğe bürünüyor. Research İstanbul katkılarıyla oluşturulan “Lahmacun Endeksi”, Türkiye'deki fiyat hareketlerini anlaşılır ve dikkat çekici bir şekilde izlemeyi amaçlıyor. Her ayın ilk haftasında Marketing Türkiye’de yayımlanan bu endeks, doğrudan restoranlardan değil, online sipariş platformlarından alınan verilerle hazırlanıyor.

Ocak 2025’te yüzde 6,12 artışla TÜFE’nin (yüzde 5,03) üzerine çıkan Lahmacun Endeksi, yılın ilk yarısında tam beş ay boyunca resmi enflasyonu geride bıraktı. Haziran ayında bir yavaşlama görülse de Temmuz’da yeniden yükselişe geçti. Aralık 2024 – Temmuz 2025 arasında TÜFE toplamda yüzde 19,1 artarken, Lahmacun Endeksi yüzde 22,5’lik artışla bir kez daha öne geçti.

EVDE YAPMAK DA CEP YAKIYOR

Haziran’da evde yapılan bir lahmacunun maliyeti 33,58 TL’yken, Temmuz’da bu rakam 34,84 TL’ye çıktı. Artış oranı yüzde 3,75 oldu. En büyük etken yüzde 5 zamlanan dana kıyma oldu. Kıymanın toplam maliyetteki payı ise yüzde 72.

Diğer dikkat çekici kalemlerde

Domates salçası fiyatı yüzde 18,5 arttı.

Taze domates yüzde 11,1 zamlandı.

Soğan ve sivri biberde ise düşüş yaşandı (sırasıyla yüzde -8,4 ve -8,3).

Buna rağmen, evde yapılan lahmacun hâlâ dışarıda satılanın üçte bir fiyatına geliyor. Dışarıda ortalama lahmacun fiyatı 126 TL’ye kadar çıkarken, ev üretimi hala daha ekonomik görünse de her geçen ay artan maliyetlerle bu fark kapanıyor.

LAHMACUN HARİTASI: SULTANBEYLİ 71 TL, BEŞİKTAŞ 171 TL

İstanbul’daki lahmacun fiyat farkları dikkat çekici boyutlara ulaştı. Sultanbeyli’de ortalama 71 TL olan fiyat, Beşiktaş’ta 171 TL’ye çıkıyor. Fiyatlar yalnızca kira ve hizmet maliyetlerine göre değil, semtin sosyal statüsü, manzarası ve marka algısı gibi unsurlara göre de değişiyor.

Bazı semtlerde lahmacun hala 55 TL’ye bulunabilirken, lüks mekanlarda bu rakam 500 TL’yi bile aşabiliyor. Bu farklılıklar, Lahmacun Endeksi’nin yalnızca bir ekonomik gösterge değil, aynı zamanda şehirdeki sosyoekonomik ayrışmanın da bir haritası haline geldiğini gösteriyor.