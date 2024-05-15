Evlenecek çiftlere müjde: Modoko'da yüzde 55'e varan indirim kampanyası başladı

“Mobilyanın Başkenti” MODOKO, düğün sezonunun başlamasıyla birlikte evlenecek çiftler için “MODOKO Sanal Çadır Günleri”ni başlattı. https://www.modoko.com.tr/cadir-gunleri/ internet sitesi üzerinden çocuk odasından yatak odasına, koltuktan halıya bahçe mobilyasına kadar tüm mobilya ürünlerinde yüzde 50’ye varan indirim avantajından yararlanmak mümkün. 15 Mayıs Dünya Mobilya Günü kapsamında başlatılan kampanya, 25 Mayıs’a kadar devam edecek.

Türkiye’nin en eski mobilya alışveriş merkezlerinden biri olan ve ziyaretçilerine açık havada alışveriş keyfi yaşatan MODOKO, 50 yılı aşkın süredir herkesin tüm mobilya ihtiyacına cevap veriyor. 150 bin metrekarelik alanda 350 mağazasıyla 7’den 70’e her yaş grubundan ziyaretçisine sonsuz bir seçenek sunan MODOKO, enflasyon ortamı karşısında evlenecek çiftlerin düğün hayallerinin yarıda kalmaması için “MODOKO Sanal Çadır Günleri”ni başlattı. 15 Mayıs Dünya Mobilya Günü’nde başlayan 25 Mayıs Cumartesi gününe kadar sürecek kampanya kapsamında, bir evin ihtiyacı olabilecek tüm mobilya ürünleri yüzde 55’e varan fiyat avantajıyla sunuluyor. Örneğin; 70 bin TL’lik bir köşe koltuk takımı 33 bin TL’ye, 200 bin TL’lik bebek odası takımı 100 bin TL’ye alınabiliyor.

Tüketiciler, https://www.modoko.com.tr/cadir-gunleri/ internet sitesi üzerinden beğendikleri ürünleri MODOKO’ya gelip yakından da inceleyebiliyorlar. İsterlerse internet sitesi üzerinden mağazaları sanal dolaşabilecekleri gibi mağazayla whatsapp uygulaması üzerinden iletişime de geçebiliyorlar. Konuyla ilgili açıklama yapan MODOKO Başkanı Koray Çalışkan, “Evlenecek çiftlerin 50 yılı aşkın süredir ilk uğradıkları yer MODOKO oluyor. Hem güvenilir hem de kaliteli ürünün adresi olan MODOKO’da taksitlerin azaldığı bir ortamda evlenecek çiftlerin ya da mobilya almak isteyen kişilerin alım güçlerini kolaylaştırabilmek için özel bir kampanya başlattık. ‘MODOKO Sanal Çadır Günleri’yle 10 gün boyunca yüzde 55’e varan bir indirim fırsatı sunuyoruz. Aynı zamanda bunu online kanalda gerçekleştirdiğimiz için İstanbul dışında Türkiye’nin her yerine de ulaşabiliyoruz. Mobilyacılarımızın üretim maliyetlerinin altında bir fiyatla ürünlerini satarken yapmış olduğumuz bu kampanyayla sektörümüze bir nebze olsun can suyu vereceğimizi düşünüyoruz” dedi.