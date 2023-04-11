Evleneceklere 3 yıl geri ödemesiz 250 bin TL kredi verilecek
Emekliye ve öğrenciye verilecek olan bayram ödemelerine bir yenisi daha eklendi. Yeni evlenecek olanlara uygun faizli kredinin detayları belli olmaya başladı. Yeni evleneceklere kredi imkanını araştıran vatandaşlar ise heyecanla beklemeye başladı. İşte o detaylar...
Yeni evlenecek çiftler için 250 bin TL kredi fırsatı detayları belli olmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde vatandaşı rahatlatacak yeni ödemelerin açıklanacağını duyurmuştu.
Bunlardan birisi de yeni evlenenlere 250 bin TL kredi fırsatı olacak. Krediler için 2-3 yıl geri ödemesiz, daha sonra da 10 yıla yayılan vadeler uygulanacak.
Peki, Evli çiftlere 250 bin TL kredi şartları neler, kimler alacak?
EVLENECEK ÇİFTLERE 3 YIL GERİ ÖDEMESİZ KREDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti cephesinin önümüzdeki günlerde duyurmayı planladığı 3 ödemenin hazırlıklarını sürüyor.
Yeni evlenecek çiftlerin ev eşyaları ve benzeri harcamaları rahatlıkla yapması, sıkıntı çekmemesi için kamu bankaları 250 bin lira civarında bir uygun faizli kredi sağlayacak. Krediler için 2-3 yıl geri ödemesiz, daha sonrada 10 yıla yayılan vadeler uygulanacak.
Konuya dair daha fazla detayın önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor.
Kaynak: aydinlik.com.tr