Evleneceklere 3 yıl geri ödemesiz 250 bin TL kredi verilecek

Yeni evlenecek çiftlerin ev eşyaları ve benzeri harcamaları rahatlıkla yapması, sıkıntı çekmemesi için kamu bankaları 250 bin lira civarında bir uygun faizli kredi sağlayacak. Krediler için 2-3 yıl geri ödemesiz, daha sonrada 10 yıla yayılan vadeler uygulanacak.

Konuya dair daha fazla detayın önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor.

Kaynak: aydinlik.com.tr