Evlilik hazırlığında olanlar dikkat! 4 yıllık evlilik desteği alabilirsiniz
Yaz mevsimi yaklaşırken evlilik yoluna çıkanların masrafları artıyor. Peki bu yardımları daha önce duymuş muydunuz? İşte detaylar...
Editör: Yağmur Biçen
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Evlenen çiftlere yapılan yardımlar bulunuyor. Evlilik desteği alabilmek için işte yapılması gerekenler...
Özellikle evlenecek olan genç kızlara dört ayrı destek de veriliyor. Böylece nikah öncesi ve sonrasında tanınan bu haklar kadınlara evliliklerinde yardımcı oluyor.
BABASINI KAYBETMİŞ OLANLARA
Babasını kaybeden yetim kızlar evlendiklerinde 24 maaş tutarında çeyiz yardımı yapılıyor. Ödenecek tutar alınan maaşla belirleniyor. Bu yardımı alabilmek için mutlaka başvuru yapılması gerekiyor.
Bu yardımda kadının yaşına bakılmıyor. Evlenmesi ve evlendiği sırada maaşın ödeniyor olması yeterli oluyor. Ödemeler evlilik gerçekleştikten sonra yapılıyor. Bu yüzden nikah olmadan başvuru yapılamıyor. Bu paranın miktarı yetim kızın aldığı maaş ile belirleniyor.