Evlilik hazırlığında olanlar dikkat! 4 yıllık evlilik desteği alabilirsiniz

Yaz mevsimi yaklaşırken evlilik yoluna çıkanların masrafları artıyor. Peki bu yardımları daha önce duymuş muydunuz? İşte detaylar...

# evlilik # düğün # çeyiz # yardım
Editör: Yağmur Biçen
Son Güncelleme:
Evlilik hazırlığında olanlar dikkat! 4 yıllık evlilik desteği alabilirsiniz - Resim: 1

Evlenen çiftlere yapılan yardımlar bulunuyor. Evlilik desteği alabilmek için işte yapılması gerekenler...

1 11
Evlilik hazırlığında olanlar dikkat! 4 yıllık evlilik desteği alabilirsiniz - Resim: 2

 Özellikle evlenecek olan genç kızlara dört ayrı destek de veriliyor. Böylece nikah öncesi ve sonrasında tanınan bu haklar kadınlara evliliklerinde yardımcı oluyor.

2 11
Evlilik hazırlığında olanlar dikkat! 4 yıllık evlilik desteği alabilirsiniz - Resim: 3

BABASINI KAYBETMİŞ OLANLARA

Babasını kaybeden yetim kızlar evlendiklerinde 24 maaş tutarında çeyiz yardımı yapılıyor. Ödenecek tutar alınan maaşla belirleniyor. Bu yardımı alabilmek için mutlaka başvuru yapılması gerekiyor.

3 11
Evlilik hazırlığında olanlar dikkat! 4 yıllık evlilik desteği alabilirsiniz - Resim: 4

Bu yardımda kadının yaşına bakılmıyor. Evlenmesi ve evlendiği sırada maaşın ödeniyor olması yeterli oluyor. Ödemeler evlilik gerçekleştikten sonra yapılıyor. Bu yüzden nikah olmadan başvuru yapılamıyor. Bu paranın miktarı yetim kızın aldığı maaş ile belirleniyor.

4 11