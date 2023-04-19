Evlilik kredisi ne kadar? Evlilik kredisi 2023 ne kadar? Şartlar neler? Nasıl alınır?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim beyannamesinde yeni evlenen çiftlere evlilik kredisi desteği sağlanacağını duyurmuştu. Peki evlilik kredisi 2023 ne kadar? Evlilik kredisi ile ilgili detaylar neler? Şartlar nedir? Başvurular nasıl yapılır? İşte detaylar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklanan seçim beyannamesinde yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi desteği sağlanacağını duyurmuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından evlilik kredisi desteği ile ilgili araştırmalar devam ediyor.
EVLİLİK KREDİSİ 2023 DETAYLARI BELLİ OLDU!
Evlilik kredisi ile ilgili detaylar da netleşmeye başladı. Faizsiz bir şekilde verilecek devlet destekli evlilik kredisi aile ve gençlik bankası üzerinden şartları sağlayan çiftler için ödenecek. Uluslararası bir standartta kurulacak olan banka dijital ortamda tamamen sosyal amaçlı olarak hizmet sağlayacak.
İki yıl ödemesiz şekilde verilmesi beklenen evlilik kredisi 150.000 TL olacak ve 48 ay vade imkânı da sağlanacak.