Evlilik kredisi ne kadar? Evlilik kredisi 2023 ne kadar? Şartlar neler? Nasıl alınır?

EVLİLİK KREDİSİ 2023 DETAYLARI BELLİ OLDU!

Evlilik kredisi ile ilgili detaylar da netleşmeye başladı. Faizsiz bir şekilde verilecek devlet destekli evlilik kredisi aile ve gençlik bankası üzerinden şartları sağlayan çiftler için ödenecek. Uluslararası bir standartta kurulacak olan banka dijital ortamda tamamen sosyal amaçlı olarak hizmet sağlayacak.