Evlilik kredisine başvurular başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Hüseyin Ceylan Uluçay'ın, bir otelde düzenlenen proje tanıtım toplantısında, millete hizmet aşkıyla göreve talip olanların neler başardıklarını herkesin bildiğini belirtti.

Yerel seçimde aşkla koşup yorulmayan "ak kadroların" yeniden hizmete talip olduğunu ifade eden Göktaş, "AK Parti'nin kuruluşundan bu yana her zaman kadrolarımıza teveccüh gösteren Afyonkarahisar, inanıyorum ki 31 Mart'ta da bizlere yeni bir zafer armağan edecektir." diye konuştu.

AK Parti'nin belediye başkan adayı Uluçay'ın, her kesimin ihtiyaçlarını karşılayacak, gerçekçi ve ayakları yere basan projelerinin olduğunu dile getiren Göktaş, şunları söyledi:

"Uluçay'ın özellikle bakanlığımızın faaliyet alanı sosyal politikalar konusunda gösterdiği hassasiyeti, kapsamlı projelerinden anlıyoruz. Mahalle yaşam merkezi, mutlu aile merkezi, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi ile engelsiz parkı ve gündüzlü yaşam merkezi projeleri insanımıza hak ettiği değeri verecek etkin adımlar olacaktır. Genelde bakanlığımız, yerelde de 'AK belediyeler' sosyal politikalarını güçlendirerek vatandaşımıza hizmette sınır tanımadı, tanımayacak. Her alanda marka haline gelen AK Parti belediyeciliğinin en başarılı örneklerinden biri olan Afyonkarahisar, inanıyorum ki Uluçay yönetiminde de Türkiye'nin örnek şehirlerinden biri olmaya devam edecek."