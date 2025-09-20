Eylül 2025 emekli promosyonu: Bankalar arasındaki yarış kızıştı! Hangi banka ne kadar veriyor, en yüksek promosyon hangi bankada?

EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?



Emeklilerin promosyon alabilmesi için maaşını taşıdığı bankaya 3 yıl boyunca o bankadan çekmeyi taahhüt etmesi gerekiyor.

Başvuru banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.



Taahhüt süresi dolmadan banka değişikliği yapılabilir; alınan promosyonun kullanılmayan kısmı iade ediliyor.

Promosyon tutarı, emeklinin maaşına göre değişiyor.