Eylül 2025 emekli promosyonu: Bankalar arasındaki yarış kızıştı! Hangi banka ne kadar veriyor, en yüksek promosyon hangi bankada?
Kamu bankaları 12 bin TL’ye kadar, özel bankalar ise 27 bin TL’ye varan promosyon fırsatlarını duyurdu. İşte Eylül 2025 itibarıyla banka banka güncel promosyon tutarları…
EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?
Emeklilerin promosyon alabilmesi için maaşını taşıdığı bankaya 3 yıl boyunca o bankadan çekmeyi taahhüt etmesi gerekiyor.
Başvuru banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.
Taahhüt süresi dolmadan banka değişikliği yapılabilir; alınan promosyonun kullanılmayan kısmı iade ediliyor.
Promosyon tutarı, emeklinin maaşına göre değişiyor.
ZİRAAT BANKASI 12.000 TL’YE VARAN PROMOSYON
Ziraat Bankası, maaşını taşıyan emeklilere 12.000 TL’ye varan promosyon veriyor.
- Ödemeler 3 yıllık peşin olarak yapılıyor.
- Birden fazla maaş alanlarda promosyon, maaş toplamına göre hesaplanıyor.
TEB 21.000 TL’YE VARAN PROMOSYON
TEB, emeklilere 21.000 TL’ye varan promosyon sağlıyor.
- 12.000 TL ana promosyon
- Elektrik veya doğalgaz faturası için verilen otomatik ödeme talimatıyla 9.000 TL ek promosyon
- 36 ay maaş taahhüdü şartıyla bu tutarlara ulaşılabiliyor.
ING 25.000 TL’YE VARAN PROMOSYON
ING, emekli maaşını taşıyanlara 25.000 TL’ye kadar nakit promosyon sunuyor.
- 15.000 TL’ye varan nakit promosyon
- Ek nakit promosyonlarla toplam 25.000 TL
- Yeni emekliler ve EYT emeklileri de bu kampanyadan yararlanabiliyor.
AKBANK 17.500 TL’YE VARAN PROMOSYON
Akbank, maaşını taşıyan emeklilere toplamda 17.500 TL promosyon veriyor.
- 15.000 TL nakit promosyon
- 2.500 TL chip-para
- 36 ay taahhüt süresi geçerli.
GARANTİ BBVA 25.000 TL’YE VARAN PROMOSYON
Garanti BBVA, emeklilere 25.000 TL’ye varan promosyon sunuyor.
- 15.000 TL nakit promosyon
- Kart harcamaları ve sigorta poliçesi ile toplamda 10.000 TL ek bonus
İŞ BANKASI 24.000 TL’YE VARAN PROMOSYON
İş Bankası, emekli maaşını taşıyanlara 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon ödüyor.
- Ek promosyonlarla toplamda 24.000 TL
- Ücretsiz Maximum Kart, ücretsiz para transferi ve indirimli faiz oranları gibi avantajlar da sunuluyor.
HALKBANK 12.000 TL’YE VARAN PROMOSYON
Halkbank’ın promosyon ödemeleri maaş tutarına göre değişiyor:
20.000 TL ve üzeri maaş → 12.000 TL
15.000 – 19.999 TL maaş → 10.000 TL
10.000 – 14.999 TL maaş → 8.000 TL
VAKIFBANK 12.000 TL’YE VARAN PROMOSYON
Vakıfbank promosyon ödemeleri şöyle:
20.000 TL ve üzeri maaş → 12.000 TL
15.000 – 19.999 TL maaş → 10.000 TL
10.000 – 14.999 TL maaş → 8.000 TL
10.000 TL altı maaş → 5.000 TL
YAPI KREDİ 27.000 TL’YE VARAN PROMOSYON
Yapı Kredi, emekli maaşına göre promosyon ödüyor:
20.000 TL ve üzeri maaş → 15.000 TL ana promosyon
Fatura, kredi kartı ve dijital kullanım ile toplamda 27.000 TL
QNB FİNANSBANK 20.400 TL’YE VARAN PROMOSYON
QNB Finansbank promosyon ödemeleri şöyle:
20.000 TL ve üzeri maaş → 15.000 TL
Fatura ve kredi kartı ödemeleriyle toplamda 20.400 TL
DENİZBANK 27.000 TL’YE VARAN PROMOSYON
DenizBank promosyon ödemeleri şu şekilde:
20.000 TL ve üzeri maaş → 12.000 TL
MobilDeniz, KMH ve kredi kartı kullanımıyla toplamda 27.000 TL
ŞEKERBANK 20.000 TL’YE VARAN PROMOSYON
Şekerbank promosyon ödemeleri:
20.000 TL ve üzeri maaş → 12.000 TL
Fatura, sigorta ve kredi ödemeleriyle toplamda 20.000 TL
ALBARAKA TÜRK 25.000 TL’YE VARAN PROMOSYON
Albaraka Türk promosyon ödemeleri şu şekilde:
20.000 TL üzeri maaş → 15.600 TL
Otomatik ödeme, referans ve kredi kartı harcamalarıyla toplamda 25.000 TL