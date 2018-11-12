Cari denge üst üste ikinci kez fazla verdi. Merkez Bankası Eylül dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye'nin cari işlemler hesabı, Eylül'de 1 milyar 830 milyon dolar fazla verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Eylül 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.



Buna göre, geçen yılın eylül ayında 4 milyar 441 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı döneminde 1 milyar 830 milyon dolar fazla verdi.



Böylece, on iki aylık cari işlemler açığı 52 milyar 329 milyon dolardan 46 milyar 58 milyon dolara geriledi.



Son verilerle birlikte yılın 9 aylık döneminde cari açık yıllık bazda yüzde 4,15 azalarak 29,99 milyar dolar seviyesine gerilemiş oldu.



ulusal.com.tr