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Eylül'de cari fazla verdik

Cari denge üst üste ikinci kez fazla verdi. Merkez Bankası Eylül dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye'nin cari işlemler hesabı, Eylül'de 1 milyar 830 milyon dolar fazla verdi.

Eylül'de cari fazla verdik

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Eylül 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, geçen yılın eylül ayında 4 milyar 441 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı döneminde 1 milyar 830 milyon dolar fazla verdi.

Böylece, on iki aylık cari işlemler açığı 52 milyar 329 milyon dolardan 46 milyar 58 milyon dolara geriledi.

Son verilerle birlikte yılın 9 aylık döneminde cari açık yıllık bazda yüzde 4,15 azalarak 29,99 milyar dolar seviyesine gerilemiş oldu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #cari işlem #eylül
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