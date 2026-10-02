Eylülde zam şampiyonu belli oldu! Fiyatı bir ayda yüzde 55,21 arttı

EĞİTİM KALEMLERİ LİSTENİN ZİRVESİNDE

Eylül ayında en yüksek artış, Eğitim Harcamaları grubunda yer alan özel üniversite eğitim ücretlerinde yüzde 55,21 ile kaydedildi. Aynı gruptaki özel lise eğitim ücreti yüzde 50,51, özel ilköğretim eğitim ücreti ise yüzde 48,72 arttı. Eğitim grubunda kalem de yüzde 6,56 oranında pahalılaştı.