Eylülde zam şampiyonu belli oldu! Fiyatı bir ayda yüzde 55,21 arttı
İstanbul Ticaret Odası, İstanbul'da Eylül ayında perakende fiyatı en çok değişen ürünleri açıkladı.
İstanbul'da bir önceki aya göre 336 ana üründen oluşan indekste, 207 ürünün fiyatı yükseldi, 43 ürünün fiyatı geriledi.
İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasalarda şeffaflığın sağlanması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla, 2026 Eylül ayında perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri oranlarıyla birlikte duyurdu.
EĞİTİM KALEMLERİ LİSTENİN ZİRVESİNDE
Eylül ayında en yüksek artış, Eğitim Harcamaları grubunda yer alan özel üniversite eğitim ücretlerinde yüzde 55,21 ile kaydedildi. Aynı gruptaki özel lise eğitim ücreti yüzde 50,51, özel ilköğretim eğitim ücreti ise yüzde 48,72 arttı. Eğitim grubunda kalem de yüzde 6,56 oranında pahalılaştı.
Giyim ve Ayakkabı grubunda okul kıyafetlerinin fiyatı yüzde 26,70 yükseldi. Giyim Harcamaları grubunda çocuk pantolon yüzde 24,30 oranında arttı.
Gıda ve Alkolsüz İçecekler grubunda patlıcanın fiyatı yüzde 22,85, ıspanağın fiyatı yüzde 12,59, yumurtanın fiyatı ise yüzde 6,46 arttı. Ulaştırma Harcamaları grubunda dizel (motorin) yakıt yüzde 20,66, benzin yüzde 8,17, benzinli otomobil ise yüzde 8,35 pahalandı.
Ev Eşyası Harcamaları grubunda battaniye yüzde 14,69, bulaşık makinesi yüzde 10 oranında arttı. Eğlence Kültür Harcamaları grubunda özel televizyon yayın hizmetleri yüzde 13,37, Haberleşme Harcamaları grubunda cep telefonu yüzde 10,49 yükseldi.
ERİK FİYATLARINDA SERT DÜŞÜŞ
Fiyatı en fazla azalan ürün, Gıda ve Alkolsüz İçecekler grubunda yer alan erik oldu. Eylül ayında erik fiyatı yüzde 28,32 geriledi.
Aynı grupta üzümün fiyatı yüzde 23,45, çarliston biberin yüzde 20,81, sivri biberin yüzde 20,80, kuru soğanın yüzde 18,76, armudun yüzde 14,92, yeşil soğanın yüzde 14,72, limonun yüzde 14,32, kavunun yüzde 8,54, dolmalık biberin yüzde 7,62, karpuzun yüzde 7,52, kabağın yüzde 6,58 ve elmanın yüzde 6,04 düştü.
Ulaştırma Harcamaları grubunda günlük araç kiralama ücreti yüzde 22,98 azaldı. Şehirlerarası otobüs bilet ücreti yüzde 6,89, uçak bilet ücreti ise yüzde 6,45 geriledi.