EYT'liye hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
Bankalar arasındaki promosyon yarışı Mayıs kampanyalarıyla devam ediyor. Vatandaşlar "EYT banka promosyonları ne kadar, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 2023 Mayıs ayı EYT emekli promosyon kampanyaları ve tüm detaylar.
Özel ve kamu bankaları tarafından peş peşe duyurulan EYT emekli promosyon kampanyaları Mayıs ayı için araştırılıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası ile emeklilik hakkı kazanan milyonlarca kişi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) formunda maaş almak istedikleri bankayı seçiyor.
Banka seçiminde dikkat edilen en önemli hususlardan biri ise promosyon teklifleri oluyor. Hal böyleyken en yüksek promosyonu veren bankalar merak ediliyor. Peki, EYT banka promosyonları ne kadar, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte , 2023 Mayıs ayı EYT emekli promosyon kampanyaları ve tüm detaylar.
3 YIL TAAHHÜT VERİP EMEKLİ PROMOSYONU ALINABİLİYOR
Kamu ve özel bankalar emeklilere 3 yıl taahhüt ile kendi şubelerinden maaş almaları durumunda emekli promosyon ödemesi yapıyor.
2,25 milyon vatandaşın emeklilik hakkı elde edecek olması özel bankaların iştahını kabarttı. Bankalar AK Parti'den gelen 'Mart ayında ilk maaşlar hesaplanır' açıklaması sonrası müşteri kazanma adına kampanya çalışmalarına başladı. Bu kampanyaların başında emekli promosyonları geliyor.