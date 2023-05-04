EYT'liye hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Banka seçiminde dikkat edilen en önemli hususlardan biri ise promosyon teklifleri oluyor. Hal böyleyken en yüksek promosyonu veren bankalar merak ediliyor. Peki, EYT banka promosyonları ne kadar, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte , 2023 Mayıs ayı EYT emekli promosyon kampanyaları ve tüm detaylar.