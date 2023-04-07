EYT başvuru takip sorgulama ekranı yayında
Emeklilik başvuru sonucu nasıl öğrenilir araştırılıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar yasası sonrası müracaatlar 1,6 milyonu aşarken 200 binden fazla vatandaşlın aylık bağlama işlemleri tamamlandı. Peki, 2023 EYT başvuru sonuçları ne zaman belli olur? İşte, SGK evrak takip ekranı…
EYT başvuru sonucu e devlet sorgulama ekranı gündemdeki yerini koruyor. Emekli aylığının müracaatı sonrası SGK evrak takip üzerinden araştırmalar devam ediyor. Yapılan son emekli zammı ile en düşk emekli aylığının 7 bin 500 TL'ye çekilmesi ve ikramiyenin 2 bin TL olması ardından maaş farkı ödemeleri başladı. EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur, kaç günde açıklanır soruları yanıt arıyor. Öte yandan emeklilik başvurusu devam ediyor. İşte, 2023 EYT başvuru takip ekranı...
EYT BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR!
Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Düzenlemeyle birlikte yüz binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı. Düzenlemenin hayata geçmesiyle beraber ilk etapta 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik hakkı elde etti.
EYT yasasıyla emekliliğe hak kazananların başvuruları 3 Mart 2023 tarihi itibarıyla başladı ve halen devam ediyor. İşlemler, e-Devlet üzerinden ya da SGK merkezlerinden yapılabiliyor.
BAŞVURULAR 1,6 MİLYONU AŞTI
EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesinden itibaren emekli olmak için başvuru yapanların sayısı 1,6 milyonu aştı. Başvuru yapanların bir kısmının aylık bağlama işlemleri de tamamlandı.
Aylıklar, emeklilik dilekçesi verildikten sonraki aydan itibaren ödenecek. İlk aylıklar nisan ayında hesaplara yatırılacak. Başvuru tarihi maaş alma zamanını etkileyecek.
SSK ve BAĞ-KUR'luların nisan ayında aylık alabilmeleri için en geç 31 Mart'a kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Kamu işçileri ve memurlarda ise nisanda emekli aylığı almak için başvuru süresi sona erdi.
EYT İLK MAAŞ ÖDEME TARİHİ 2023
Başvuru yapan 1,6 milyon EYT'liden 250 binden fazlasının işlemi tamamlandı. Bu kapsamda maaş bağlama işlemi bitenlere fark ödemeleri başladı.
e-Devlet'te SGK evrak takip hizmetinden ya da SGK'nın il ve ilçe müdürlüklerinden süreç takip edilebiliyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2 bin liraya yükseltilecek bayram ikramiyesi düzenlemesinden emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklinin yararlanacağını açıkladı.