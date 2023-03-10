EYT başvurusunun en kolay yolu nedir?
EYT başvurusu için Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) gitmeye gerek yok. Başvurular, e-Devlet üzerinden de 7 gün 24 saat yapılabiliyor. Bugüne kadar kaç kişi başvurdu, başvurular nasıl yapılıyor? İşte tüm detaylar.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, EYT'ye ilişkin düzenlemeyle emeklilik hakkını kazananların başvurularını e-Devlet Kapısı üzerinden yapabildiklerini ve bunun için Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) gitmelerine gerek olmadığını söyledi.
E-DEVLET'TEN EYT BAŞVURUSU NASIL YAPILIYOR?
Koç, bu hizmetin adının "Aylık Gelir Ödenek Talep Hizmeti" olduğunu ifade ederek, vatandaşların bu hizmete kolay ulaşabilmesi için bir kısa yol hazırladıklarını, bunun için e-Devlet Kapısı'na girildiğinde arama yerine "EYT" yazılmasının yeterli olduğunu anlattı.
Böylece kullanıcının karşısına doğrudan bu hizmetin geldiği bilgisini veren Koç, “Sonrasında aylık bağlamayı ve 4A mı, yoksa 4B mi olduklarını seçecekler. Banka bilgilerini, e-posta ve cep telefonu bilgilerini de girdikten sonra 'Başvur' tuşuna bastıklarında, emeklilik başvurularını tamamlamış olacaklar. Oturdukları yerden 7/24 istedikleri zaman bu hizmeti kullanabilirler” dedi.
İLK 4 GÜNDE KAÇ KİŞİ EYT BAŞVURUSU YAPTI?
Birçok vatandaşın 3 Mart'tan bu yana yoğun şekilde e-Devlet üzerinden başvuru yaptığını belirten Koç, son rakamlara göre 700 bin vatandaşın EYT kapsamında emeklilik başvurusunu e-Devlet üzerinden tamamladığını söyledi. Bu bilgiler SGK'ye gittiğini ve emeklilik koşullarını sağlayanların 1 Nisan itibarıyla emekliliğe hak kazanmış olacaklarını kaydeden Koç, “Vatandaşlarımız gece, hafta sonu dahi e-Devlet Kapısı'na girerek EYT kapsamında emeklilik başvurusu yapabilir. SGK'ye gidip sıralarda beklemelerine gerek yok. Genelde gece ve hafta sonları başvuru sayılarında düşüş görüyoruz" diye konuştu.
SGK'YE GİDİP KAĞIT ALMAK İÇİN UĞRAŞMAYIN
Koç, mevzuat gereği mart ayı içinde hangi gün başvurulursa başvurulsun emekliliği hak etme tarihinin 1 Nisan olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu: "Vatandaşlarımızın panik yapmasına gerek yok. SGK tarafından verilen bilgiler çerçevesinde toplam beklenti 2 milyon 250 bin kişi. İlk 4 günde 700 bin kişinin başvurusunu alabildik ama daha vaktimiz var. E-Devlet aracılığıyla yapılan başvurularda cep telefonunuza başvurunuzun alındığına dair bir kısa mesaj gönderiyoruz. Yani elinizde başvurunuzun alındığına dair bir kanıt her zaman oluyor. e-Devlet'e girince başvuru yaptığınızın belgesi de çıkıyor. Bu sebeple vatandaşlarımız rahat olsun, SGK'ye gidip kağıt almak için uğraşmaya gerek yok. Dijital hizmetleri daha etkin kullanarak başvurularımızı e-Devlet üzerinden yapalım."
KAÇ KİŞİ EYT SORGULAMASI YAPTI?
Koç, EYT konusunda e-Devlet'te sorgulama sayısının 8 milyona ulaştığını, bunun da EYT düzenlemesi kapsamında hakkı olmayan vatandaşların dahi bu hizmeti sorguladığı anlamına geldiğini söyledi.