EYT başvurusunun en kolay yolu nedir?

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, EYT'ye ilişkin düzenlemeyle emeklilik hakkını kazananların başvurularını e-Devlet Kapısı üzerinden yapabildiklerini ve bunun için Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) gitmelerine gerek olmadığını söyledi.

E-DEVLET'TEN EYT BAŞVURUSU NASIL YAPILIYOR?

Koç, bu hizmetin adının "Aylık Gelir Ödenek Talep Hizmeti" olduğunu ifade ederek, vatandaşların bu hizmete kolay ulaşabilmesi için bir kısa yol hazırladıklarını, bunun için e-Devlet Kapısı'na girildiğinde arama yerine "EYT" yazılmasının yeterli olduğunu anlattı.

Böylece kullanıcının karşısına doğrudan bu hizmetin geldiği bilgisini veren Koç, “Sonrasında aylık bağlamayı ve 4A mı, yoksa 4B mi olduklarını seçecekler. Banka bilgilerini, e-posta ve cep telefonu bilgilerini de girdikten sonra 'Başvur' tuşuna bastıklarında, emeklilik başvurularını tamamlamış olacaklar. Oturdukları yerden 7/24 istedikleri zaman bu hizmeti kullanabilirler” dedi.