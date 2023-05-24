O kişiler EYT'li sayılmayacak!

EYT düzenlemesine başvuranlarda emekli aylığı almaya başlayanlar oldu. Başvuru yapıp da şartları sağlayanların tamamının bu ay sonuna kadar işlemlerinin sonuçlandırılması planlanıyor. Ancak maaşlar yatmayabilir. Geçmiş yıllardan kalan 1 liralık borç ya da eksik prim günü bulunanlar EYT'li sayılmayacak.