O kişiler EYT'li sayılmayacak!
EYT düzenlemesiyle birlikte şartları tamamlayanlar başvuruda bulunarak emekliliğe hak kazandı. Ancak Mayıs ayı sonuna kadar geri kalan herkesin emekli aylığının bağlanması beklerken dikkat edilmesi gereken bazı şeyler var. İşte detaylar...
EYT düzenlemesine başvuranlarda emekli aylığı almaya başlayanlar oldu. Başvuru yapıp da şartları sağlayanların tamamının bu ay sonuna kadar işlemlerinin sonuçlandırılması planlanıyor. Ancak maaşlar yatmayabilir. Geçmiş yıllardan kalan 1 liralık borç ya da eksik prim günü bulunanlar EYT'li sayılmayacak.
EYT başvurusunda bulunup da emekli aylığı henüz bağlanmayanların e-Devlet veya çağrı merkezi üzerinden bunun nedenini sorgulamasında da fayda bulunuyor. Geçmiş yıllardan kalan 1 liralık borç ya da eksik prim günü bulunuyorsa başvuru yapıldığı halde emekli aylığı bağlanmıyor.
KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN?
Emeklilik işlemleri tamamlananlar peşin maaş, fark ödemesi, bayram ikramiyesi ve promosyon dahil tüm haklarını alıyor. 2 bin liralık ikinci bayram ikramiyesi de Kurban Bayramı'nın başlayacağı 28 Haziran'dan önce yatırılacak.
GSS BORCUNA DİKKAT
GSS borcunun bulunması SSK ve Emekli Sandığı kapsamındaki sigortalılara emekli aylığı bağlanmasına engel olmuyor. Ancak Bağ-Kur kapsamında emekli aylığı bağlanacak sigortalıların GSS borcunu ödemesi gerekiyor.