İşte EYT kademeli emeklilik tablosu
EYT'de kapsam dışında kalanlar, emeklilik için gelecek olan yeni açıklamaları yakından takip ediyor. Kademeli emeklilik formülü de masada yer alan konular arasında bulunuyor.
EYT düzenlemesi 8 Eylül 1999 öncesini kapsarken, 1999 sonrası için bazı formüllerin masaya gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni emeklilik sistemi ile EYT fırsatından yararlanamayanlar içinde yeni düzenlemeler içermesi bekleniyor.
Buna göre;
• Meclis'e taşınacak yeni emeklilik reformu ile küçük esnafın, çiftçilerin aralarında yer aldığı 1 milyon Bağ-Kur'lunun emeklilik için prim gün şartı 9000'den 7200'e çekilecek.
• Kuaför, manav, bakkal, tesisatçı, pazarcı, marangoz ve terziler de dahil olmak üzere küçük esnaf 5 yıl daha az primle emekli olabilecek.
• Bağ-Kur'lunun prim yükü düşecek.
• Kendi hesabına çalışan doktor, eczacı, avukat gibi meslek grupları ile isteğe bağlı prim ödeyenlerin de kapsama alınması bekleniyor.
• Ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primlerine devlet desteği sağlanacak.
• Ağır işlerde uygulanan yıpranma payı sistemine benzer bir model bekleniyor. Bu modelin hayata geçirilmesiyle, annelere çocuk sayısına göre prim eklenip, yaş şartından da indirim yapılabilecek.
• Kirada yüzde 25 tavan artış uygulamasının süresi 1 yıl daha uzatılacak. Temmuz'da dolacak süre için Meclis'te düzenleme yapılacak.
• Büyükşehirler başta olmak üzere kiraların çok yüksek olduğu illerde memura il ve ilçe bazında kira desteği de gündemde.