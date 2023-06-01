İşte EYT kademeli emeklilik tablosu

Buna göre;

• Meclis'e taşınacak yeni emeklilik reformu ile küçük esnafın, çiftçilerin aralarında yer aldığı 1 milyon Bağ-Kur'lunun emeklilik için prim gün şartı 9000'den 7200'e çekilecek.

• Kuaför, manav, bakkal, tesisatçı, pazarcı, marangoz ve terziler de dahil olmak üzere küçük esnaf 5 yıl daha az primle emekli olabilecek.

• Bağ-Kur'lunun prim yükü düşecek.

• Kendi hesabına çalışan doktor, eczacı, avukat gibi meslek grupları ile isteğe bağlı prim ödeyenlerin de kapsama alınması bekleniyor.