Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) İl Temsilcileri Koordinatörü Alper Özüpak, sendikalara üye olan EYT'li vatandaşara önemli bir çağrıda bulundu.



Özüpak, şunları belirtti:



"Sendikalara üye olan Eyt li kardeşlerim.



Sendikalar bize destek vereceklerini açıklıyorlar ve de yanımızda da olacaklardır, ama mitinge gitmek için çırpınan sen degerli sendika üyesi kardeşim. İş yerinde birleşin ve sendikadan Ankara daki hak arama mitingimize araç isteyin. Siz birlik olup araç isterseniz sendikalar size araç temin edeceklerdir.



Haklı davamızda ülkemizde ses veren hakkım diye miting alanlarını inleten işçi emekçi kardeşlerimizle 8 Eylül'de



BU HAK GASPI BİTSİN



Diye hep beraber haykıracağız.



Türkiye’nin her tarafından organize oldugumuz ve gelebilecek bütün arkadaşlarımızı önce Anıtkabir de sonra da miting alanında yan yana omuz omuza hakkım diye Ankara'yı inletmeye var mısınız?



Gasp edilmiş haklarımızı geri almak için en yasal hakkımız olan izinleri alınmış mitinglerde sesimizi çıkarmaya ve birlik beraberligimizi her geçen gün arttırmamıza neden olan EYT SYD DERNEĞİ mize destek olup hep beraber bu onurlu yürüyüşte sen de yerini bir an önce almak için araç organizasyonunda ismini yazdır.



Unutma



SEN VARSAN BİR FAZLAYIZ"



