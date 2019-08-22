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EYT mitinglerine de katılan Özgür Erdursun'dan emeklilik için yaş bekleyenlere çok kritik uyarı - Son dakika 22 Ağustos 2019 Perşembe emeklilikte yaşa takılanlar EYT Genel Sağlık Sigortası GSS prim borcu haberleri

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emekli olmak için yaşı bekleyenleri ilgilendiren çok önemli bir ayrıntıyı aktardı. Erdursun, "Emekli olmak için yaşını bekleyenler çalışmıyorsanız eşiniz de çalışmıyorsa GSS prim borcunuzu kontrol edin! İster sağlıktan yararlanın ister yararlanmayın GSS borcunuz çıkacak! GSS+ Gecikme faizi borcunuzu ödemeden emekli olamazlar!" ifadelerini kullandı

EYT mitinglerine de katılan Özgür Erdursun'dan emeklilik için yaş bekleyenlere çok kritik uyarı - Son dakika 22 Ağustos 2019 Perşembe emeklilikte yaşa takılanlar EYT Genel Sağlık Sigortası GSS prim borcu haberleri

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emekli olmak için yaşını bekleyenlere ilişkin kritik bir bilgi paylaştı.

Aynı zamanda emeklilikte yaşa takılanlar EYT mitinglerine de katılan Erdursun, şunları ifade etti:

"Emekli olmak için yaşını bekleyenler çalışmıyorsanız eşiniz de çalışmıyorsa GSS prim borcunuzu kontrol edin! 

İster sağlıktan yararlanın ister yararlanmayın GSS borcunuz çıkacak! 

GSS+ Gecikme faizi borcunuzu ödemeden emekli olamazlar!"

ulusal.com.tr

Etiketler; #son dakika haberleri #son dakika #prim borcu #genel sağlık sigortası #gss #Emeklilikte yaşa takılanlar #emeklilik
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