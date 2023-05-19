EYT sonrası yeni liste belirlendi
Emeklilik için eksiklerini tamamlamaya çalışanlar veya başvurularının tamamlanmasını bekleyenler, son dakika açıklamaları merakla bekliyor. Diğer yandan staj ve çıraklık konusunda atılacak adımlar yakından takip ediliyor.
Yeni emeklilik sistemi için atılacak adımlar yakından takip ediliyor. Çalışma hayatı kapsamında birçok düzenleme listeye alındı. Hal böyle olunca, yeni emeklilik reformu için atılacak adımlar yakından takip ediliyor.
Seçimin ardından ekonomide, çalışma hayatında ve sosyal güvenlik alanında yasal düzenlemeler ve mevzuat değişiklikleri ile yaşama geçirilecek. Asgari ücretliler, memur ve emekliye zam, esnafın ile çiftçinin prim yükünün düşürülmesi, ev kadınlarına emeklilik için prim desteği, 2024 bütçesi, Orta Vadeli Program öncelikli konuları oluşturuyor.
Seçimin ardından ekonomide, çalışma hayatında ve sosyal güvenlik alanında yasal düzenlemeler ve mevzuat değişiklikleri ile yaşama geçirilecek adımlar şöyle:
• Ev kadınlarının emekliliğine destek sağlanacak, emeklilik priminin üçte birini devlet ödeyecek.
• Emeklilik yaşı özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilecek.
• İşsizlik maaşına erişim kolaylaşacak, yeni aktif işgücü programları devreye girecek, bakım ekonomisi güçlenecek.
• Küçük esnafın ve çiftçinin 9000 bin olan prim gün sayısı 7200'e düşürülecek.
EMEKLİYE, MEMURA REFAH PAYI
• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 7500 lira üzerinde emekli aylığı alan 6 milyon emeklinin aylığına refah payı eklenmesine yönelik çalışmayı tamamlayacak.
• SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşından itibaren emekli aylıklarında kademeli zam oranı söz konusu olacak.
• Emekli zammı da, 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzerine kademeli olarak belirlenecek.