EYT'de ilk maaş takvimi belli oldu
EYT düzenlemesinin yasalaşmasından sonra şartları tamamlayan vatandaşlar, başvurularını sürdürüyor. Bununla birlikte başvuranlar, "EYT'liler ilk maaşlarını ne zaman alacak?" şeklinde araştırmalara koyuldu. İşte detaylar...
EYT düzenlemesinin yasalaşmasının ardından şartlarını tamamlayan vatandaşlar, SGK ve e-Devlet üzerinden başvuru yapmaya devam ediyor. Yeni emekliler, başvurularının ardından ilk maaşlarının ne zaman yatırılacağını merakla bekliyor. Peki, EYT'liler ilk maaşlarını ne zaman alacak?
Kanunun Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren, koşulları yerine getirmiş olan EYT’liler emeklilik dilekçesi verebilecekler. Dilekçeyi mart ayının herhangi bir gününde verenlerin emekli aylıkları, 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere bağlanacak. Dilekçeyi ayın 1’inde veya 31’inde vermek fark etmeyecek.
4A (SSK) statüsünde çalışanlar önce işyerinden ayrılıp sonra emeklilik dilekçesi verecekler. 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki kişiler ise çalıştıkları kurumdan emekliye sevk onayı aldıktan sonra emekli olabilecekler.
SGK, normal yıllarda emekli aylığı başvurularını iki hafta içinde sonuçlandırıyor. Aynı anda yüz binlerce EYT’linin emeklilik başvurusunda bulması nedeniyle bu yıl incelemelerin zaman alması, bu nedenle ilk aylık ödemesinde gecikmeler yaşanması da ihtimaller dahilinde.
Bununla birlikte, ilk aylık ödemesi ne zaman yapılırsa yapılsın 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere toplu ödeme yapılacak. Hak kaybı olmayacak. Mart ayında dilekçe veren EYT’liler, nisan ayındaki Ramazan Bayramı dolayısıyla 2000 lira tutarındaki ikramiyeyi de alacaklar.