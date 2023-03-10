EYT’de kritik detay: Başvuru tarihine dikkat

EYT düzenlemesinin yasalaşmasıyla başvuru süreci 3 Mart itibariyle başladı. İlk etapta 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik yolu açıldı. EYT'den faydalanarak emekli olmak isteyenler başvurularına devam ediyor. E-devlet ve SGK müdürlüklerinden başvuru yapılabiliyor. Başvuruda süre şartı bulunmuyor. Emekliliğe başvuru tarihi maaşın alınma zamanını da etkiliyor.