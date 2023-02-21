EYT'de son dakika gelişmesi: Yeniden Meclis'e geleceği tarih belli oldu

AK Parti’de yapılan toplantılarda, bazı kurmayların EYT’nin ertelenmesi konusunda önerilerde bulunurken, bazı kurmayların ise burdan geri dönülemeyeceğini ifade ettiği öğrenildi. Hürriyet gazetesinin haberine göre; 28 Şubat’ta açılması planlanan TBMM Genel Kurul çalışmalarına ilk olarak Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı Kanunu teklifi, yapılandırma ve ardından EYT düzenlemesinin görüşülerek başlanması planlanıyor.