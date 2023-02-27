EYT'de son viraj: AK Parti'den açıklama geldi

4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki kişilerden hala görevde olanların aylıkları, yetkili makamdan alınan emekliye sevk onayı üzerine görevleriyle ilişiği kesildiği tarihi takip eden ay başından başlatılır.

Memuriyetten istifa, ihraç vs gibi her ne şekilde olursa olsun ayrılmış ve daha sonra SSK ya da BAĞ-KUR gibi başka bir statüde çalışmamış olanlardan emeklilik koşullarını yerine getirmiş olanlara, emeklilik dilekçesi verdikleri tarihi izleyen ay başından itibaren aylıkları bağlanıyor.

Buna göre, mart ayı içinde emeklilik dilekçesi verenlerin aylıkları 1 Nisan 2023 tarihinden geçerli olmak üzere bağlanacak.

Koşulları henüz yerine getirmemiş olan kişiler ise koşulları tamamladıkları tarihten itibaren emeklilik dilekçesi verdiklerinde, dilekçeyi izleyen ay başından itibaren aylıkları bağlanacak.