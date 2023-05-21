EYT'de 2000 sonrası girişliler dikkat!
EYT düzenlemesinden yararlanamayan 2000 sonrası çalışanlar için emeklilik formülleri son zamanlarda sıkça araştırılıyor. Kademeli ve kısmi emeklilik için şartlar netleşirken, prim gün sayısını tamamlamak isteyenler için borçlanma süreci de yakından takip ediliyor.
Emeklilik reformu için atılacak yeni adımlar merakla takip ediliyor. EYT düzenlemesinden yararlanamayan 2000 sonrası çalışanlar için emeklilik formülleri sorgulanan konular arasında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni emeklilik sistemi için atılacak adımlar gündemde. Esnaf, çiftçi ve kadınlar için çalışmalar düzenlemede ilk sırada yer alması beklenen gündem maddeleri arasında yer alıyor. Peki, yeni emeklilik düzenlemesi neler getirecek?
BAĞ-KUR'da mevcut durumda emeklilik prim gün sayıları şu şekilde:
Normal emeklilik: Kadın 20 tam yıl (7200 gün), erkek 25 tam yıl (9000 gün) prim.
Kısmi emeklilik: Kadın 50, erkek 55 yaş ve 15 tam yıl (5400 gün) prim.
7200 PRİM GÜNÜNE DÜŞECEK
Yapılacak düzenlemeyle esnafların emekliliği için gerekli prim gün sayısı SSK'lı çalışanlarla eşitlenecek. Esnaflar bu sayede 9 bin gün yerine 7 bin 200 günle emekli olabilecek.
Böylece 5 yıl daha erken emeklilik imkânı doğacak. Prim uçurumunu kapatacak yasal düzenlemeyle emekliler arasında hem gelir hem de aylık bağlanma süresinde eşitlik sağlanacak.
SGK'lı çalışanlar Bağ-Kur'lu çalışan arasında 1800 gün yani 5 yıllık süre farkı kaldırılarak emeklilik için gerekli prim süresi eşitlenecek. Prim düzenlemesiyle erken emeklilik imkânının yanı sıra yüzde 20 daha yüksek emekli aylığı almak mümkün hale gelecek.
2008'de gerçekleştirilen sosyal güvenlik reformuyla işçi ve memurların emekliliği için gerekli ödeme gün sayısı 7 bin 200 (20 yıl) olarak belirlendi. Ancak Bağ-Kur'lular için bu süre 9 bin gün (25 yıl) süreyleydi.
Bu nedenle Bağ-Kur'lular daha uzun süre prim ödemek ve daha geç emekli olmak zorunda kalıyor. SSK'da 7200 prim günüyle kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurduğunda emekli olurken, Bağ-Kur da ise kadınlar 58, erkekler 60 yaş ve 9 bin prim günü koşullarını birlikte sağlamaları durumunda emekli olabiliyor.