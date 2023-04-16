2000 sonrası sigorta girişi olanlar dikkat! İşte EYT'de yeni prim gün şartları...
EYT kapsamına girmeyen 2000 sonrası sigorta girişi olanları kapsayacak düzenlemede emeklilik için birçok değişimin yaşanması bekleniyor. SSK'lılar ve Bağ-Kur'lular arasındaki 1800 günlük prim farkının da kaldırılması masada yer alıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından konu hakkında çalışmalar başlarken, detaylar merak ediliyor. 2000 yılı sonrasında işe girenleri de kapsayan yeni düzenlemede kadınlar için büyük yenilikler olacak. Hükümet önce 3600 ek gösterge ardından sözleşmeli memurlara kadro ve son olarak EYT gibi büyük bir düzenlemeyi hayata geçirdi.
YENİ EMEKLİLİK SİSTEMİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI
EYT ile ilgili düzenleme çıkartıldı ve uygulanmasıyla birlikte milyonlarca vatandaş emeklilik hakkına kavuşurken yeni bir emeklilik reformunun işareti de verilmiş oldu.
4 MADDEDE YENİ EMEKLİLİK SİSTEMİNİN ŞİFRELERİ
• Ev hanımlarına prim desteği gelecek ve emeklilik yolu açılacak
• Anne olma ve çocuk sayısına göre emeklilik yaşı geri çekilecek
• Bağ-Kur ve SSK arasındaki 1800 günlük prim günü küçük esnaflar için eşitlenecek
• EYT kapsamına girmeyen ve 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar için kademeli emeklilik
• Teknik çalışmasını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yürüteceği dev emeklilik reformunda bütçe çalışmaları da Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülecek.
EV KADININA EMEKLİLİK HAKKI
• Çalışma imkanı bulamayan ev kadınları için şu anda işletilen isteğe bağlı sigorta sistemi yeniden ele alınacak.
• Böylece ev kadınlarına daha kolay ve erken emeklilik hakkı tanınmış olacak.
• Bugün isteğe bağlı sigorta ile 15 yıl prim ödemesi gereken ev kadınlarının bu primlerinin üçte birini devlet üstlenecek.
• İsteğe bağlı sigorta Bağ-Kur kapsamında bulunuyor. Ancak reform sisteminin içinde Bağ-Kur SSK prim eşitlemesi de bulunduğu için burada 5400 yerine 4500 gün ya da 3600 gün ile emeklilik de mümkün olabilecek.
• Böylece ev kadınları 15 yıl yerine 12.5 yıl ya da 10 yıl prim ödeyerek emekli olabilecek.
• Daha önce sigortası olan ev kadınları için bu süre daha da kısalacak. Ödenecek prim miktarı ile ilgili yılda 15 bin liraya yakın bir katkı da yapılacak.