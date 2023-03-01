EYT'den kimler yararlanacak? ilk maaşlar ne zaman yatacak?

Milyonların beklediği emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemenin Meclis Genel Kurulu'nda görüşmeleri tamamlandı. Teklif, iktidar ve muhalefetin 395 oyuyla kabul edildi.



Kanun teklifi ile 8 Ağustos 1999 öncesi sigorta girişi olanlar faydalanacak. Kadınlarda 20 erkeklerde 25 yıl çalışma şartı aranacak.



SSK'lı olanlar sigorta başlangıç tarihine göre 5 bin ile 5 bin 975 gün arasında değişen prim gününü tamamlayarak emekli olabilecek.



Görüşmeler sırasında teklifin birinci maddesinde AK Parti’nin kabul edilen önergesiyle değişikliğe gidildi. Yapılan yeni düzenlemeyle emekli olduktan sonra aynı iş yerinde yeniden işe başlama süresi 10 günden 30 güne çıkarıldı.



Meclis'te kabul edilen kanun teklifine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama geldi. Bilgin, yaş şartının ortadan kalkmasıyla emekli olacakların maaşlarını Nisan ayında alacağını açıkladı:

- Herhangi bir endişeye gerek yok. Kimse bir hak kaybına uğramayacak. Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonraki ilk ayın başında, maaşlar müracaatlara göre yatıyor.

Başvuruların e-devlet üzerinden yapılabileceğini dile getiren Bilgin, bir sorunla karşılaşılması halinde bizzat başvuruda bulunulabileceğini de ekledi.