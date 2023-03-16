EYT’li şirketten nasıl ayrılabiliyor? 6 Soru 6 Cevap

3) AYNI İŞ YERİNDE TEKRAR BAŞLAYANLAR TAZMİNAT ALMAYA HAK KAZANIRLAR MI?

Çalışanlar emeklilik sebebiyle emekli olduklarında potansiyel olarak kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar. Emekli olurken kıdem tazminatını fiilen alan çalışanlar için, emeklilikten önceki çalışma süresi, kıdem tazminatı hesabına katılarak hesaplama yapılamaz. Sadece emekli olduktan sonraki çalışmalar bakımından süre yeniden işlemeye başlar ve kıdem tazminatı hesabı yapılabilir.

Emeklilikte kıdem tazminatını alan çalışanın emeklilik öncesi dönemi ihbar ve kıdem tazminatı alacakları son bulmuştur. Ancak çalışanın da kabul etmesiyle uygulamada bazı işyerlerinde tazminat ödemek yerine bu biriken hakların emeklilik sonrası imzalanan yeni sözleşmeye dahil edildiği tercih edilmektedir.

Çalışan da kabul ederse fiilen tazminat ödeyerek biriken kıdemler sıfırlanmak yerine emeklilik işlemleri için işten çıkış yapıp sonrasında yeni sözleşme ile ilk çalışmadan itibaren kıdem süresinin tespit edilmesi ve biriken hakların çalışana tanınması da mümkündür.

Burada dikkat edilmesi gereken şey, ilk sözleşme dönemi emeklilik sebebiyle (haklı nedene dayalı olarak) sona erdiğinden çalışanın sonradan başlayan sözleşme dönemi nasıl biterse bitsin çalışanın emekli olduğu döneme kadar olan tazminatını ayrıldığı zamandaki ücret ve özlük haklarına göre alması gerektiğidir. Burada ikinci ayrılığın sebebine yoğunlaşarak çalışan mağdur edilmemelidir.

Kişinin emeklilik sonrası aynı iş yerinde veya başka bir iş yerinde çalışmasına engel bir durum yoktur. Sonraki girmiş olduğu iş yerinden de emekliliğini haklı sebep göstererek iş sözleşmesini feshedebilir. İkinci defa kıdem tazminatı talebi haklı sebeptir. Bir kişi en fazla iki defa kıdem tazminatı almaya hak kazanabilir.

Ancak, emekli olduktan sonra aynı işyerinde çalışmaya devam eden çalışanın yıllık ücretli izin süresi hesaplanırken önceki ve sonraki çalışma süreleri toplanır. Çünkü yıllık izin, özde bir dinlenme hakkı olup aralıklı çalışmalarda önceki dönem zaman aşımına uğramaz.

Yargıtay, istikrar kazanmış içtihatlarıyla çalışanın emekli olmasının ve kendisine emeklilik sebebiyle kıdem tazminatı ödenmesinin yıllık izin yönünden sürelerin birleştirilmesine engel oluşturmayacağını kabul etmiştir.