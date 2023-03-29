EYT'liler bu tarihe dikkat: Zaman azalıyor

"3 gün o yüzden ellerini çabuk tutsunlar"

EYT'li vatandaşlarımız hem bayram ikramiyesi 2 bin TL, en düşük emekli maaşı olarak 7500 TL ve banka promosyonunu toplu bir şekilde 5 ile 15 bin TL arasında alacaklar. Hem de kıdem tazminatı alacaklar. Nisan ayı içerisinde gerçekten katmerli bir kazançları var. Son 3 gün o yüzden ellerini çabuk tutsunlar. Mutlak suretle başvurularını yapsınlar.