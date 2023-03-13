EYT'liler için 2'li gelir hesabı

EYT'nin yürürlüğe girmesi ile maaş ve kıdem tazminatı hesabı başladı. EYT'lilerin maaşları her emekli olan vatandaşlar gibi hesaplanacak. Bunun yanında EYT'lilerin kıdem tazminatı hakkı korunacak. Bu tazminatın ödenmesinde işverenlere uygun koşullarda kredi imkanı tanındı. Bunun yanında çalışmaya devam edecekler için de işverene 5 puanlık bir prim desteği söz konusu olacak.

EYT MAAŞ HESABINDA 3 DÖNEM DİKKATE ALINACAK

• 1999 yılı öncesi,

• 1999 yılı - 2008 arası,

• 2008'den sonraki dönem olmak üzere 3 ayrı hesaplama söz konusu olacak.

• Kişilerin çalıştıkları yıllar,

• Aylık kazançları, çalışma süreleri,

• Yaş beklerken ödenen fazla primler ve işe ara verip vermemiş olmaları emekli maaşı hesaplanırken ödenecek tutarı ortaya çıkaracak.

AYLIK BAĞLAMA ORANI VE GÜNCELLEME KATSAYISI EMEKLİ MAAŞI İÇİN BELİRLEYİCİ OLACAK

Maaş hesaplanırken ilk olarak 1999 öncesindeki gün ve kazançlar dikkate alınacak ve aylık bağlama oranı ile çarpılacak. Burada çıkan rakam bugüne güncellenecek. Daha sonra 1999 ile 2008 arasındaki dönem için de yine aylık bağlama oranı ve yeni güncelleme katsayıları kullanılacak.

YILLIK BÜYÜME ORANININ YÜZDE 30'U MAAŞLARI ARTIRACAK

2008 sonrası için ise yine farklı bir aylık bağlama oranı ve büyüme hızının yüzde 30'u alınacak. Bir önceki yılın enflasyon oranı da maaş hesaplamasında ve güncellemesinde kullanılacak. Böylece bu 3 hesap toplanarak emekli maaşı oluşturulacak.

KIDEM TAZMİNATI HAKKI

Bir EYT'li emeklilik başvurusu için karar aldığında yasal olarak tazminat hakkı da doğacak. Emeklilik nedeniyle istifa etmek tazminat almanın esas kuralı olarak dikkat çekiyor.

KIDEM TAZMİNATINDA İŞÇİNİN SON ALDIĞI BRÜT MAAŞ ETKİLİ OLUYOR

Kıdem tazminatı son brüt maaş üzerinden çalışılan sürenin tamamına göre hesaplanıyor. Burada her yıl Ocak ve Temmuz aylarında belirlenen memur zam oranı aynı zamanda kıdem tazminatı tavanına da yapılan zammı belirliyor.

Kaynak: Sabah.com.tr