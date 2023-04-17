EYT'de tahsis numarasına göre ödemeler başladı
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren EYT düzenlemesiyle başvurularını SGK ve e-Devlet üzerinden yapanlar EYT ilk maaş ödeme tarihini araştırıyor. İşte tahsis numarasına göre maaşların ödenme tarihleri...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yasalaşmasının ardından gözler, ilk maaşların yatacağı tarihe çevrilmişti. Sosyal Güvenlik Kurumu, EYT ile emekli olmaya hak kazananlar için ödeme tarihlerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre EYT emekli maaşları tahsis numarasının son rakamına göre hesaplara yatırılacak.
EYT İLK MAAŞ NE ZAMAN?
SGK'dan gelen açıklamayla EYT maaş ödeme tarihleri belli oldu. EYT’li vatandaşların bağlanan emekli aylıkları tahsis numarasının (emeklilik sicil) son rakamına göre yatacak.
• Buna göre 4/a (SSK) için her ayın 17 ila 26’sı arasında,
• 4/ b / (Bağ-Kur) için ise her ayın 25 ila 28’i arasında hesaplardan çekilebilecek.
EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri bayramdan önce yapılacak.
SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;
• Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14/04/2023 tarihinde,
• Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15/04/2023 tarihinde,
• Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16/04/2023 tarihinde yapılacak.
BAĞKUR kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;
• Ödeme günü 25 ve 26 olanların 17/04/2023 tarihinde,
• Ödeme günü 27 ve 28 olanların 18/04/2023 tarihinde yapılacak.
EMEKLİ SANDIĞI kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19/4/2023 tarihinde ödenecek.