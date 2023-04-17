EYT'de tahsis numarasına göre ödemeler başladı

EYT İLK MAAŞ NE ZAMAN?

SGK'dan gelen açıklamayla EYT maaş ödeme tarihleri belli oldu. EYT’li vatandaşların bağlanan emekli aylıkları tahsis numarasının (emeklilik sicil) son rakamına göre yatacak.

• Buna göre 4/a (SSK) için her ayın 17 ila 26’sı arasında,

• 4/ b / (Bağ-Kur) için ise her ayın 25 ila 28’i arasında hesaplardan çekilebilecek.