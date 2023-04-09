EYT’liler ilk maaşlarında ne kadar alacak?
Mart ayında emeklilik başvurusu yapan EYT'liler, Nisan ayı içerisinde ilk maaşlarını alacak. Hem banka promosyonu hem de fark ödemesi alacak EYT'liler, bayramın denk gelmesi ile bayram ikramiyesi de alacak. Peki, EYT’liler ilk maaşlarında ne kadar alacak?
Mart ayı içerisinde emeklilik başvuru yapan EYT'liler, ilk maaşlarını almaya başladı. Başvuruları kabul olanların maaşları, Nisan ayı bitmeden yatırılmaya devam edecek. Emeklilik başvurusu yapan EYT'lilerden aylık bağlama işlemi tamamlananlar aynı ay içerisinde 4 ayrı kazanç birden elde edecek.
Bunların ilkini fark ödemeleri oluşturuyor. Ayın 1'i ile yaşlılık aylığı tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen maaş ödeme tarihi arasındaki süre için fark ödemesi yapılıyor.
• Maaş ödeme günü ayın 17'si olana 16 günlük ödeme veriliyor.
• Maaş günü ayın 28'i olan da 27 günlük fark alıyor.
• Ek ödeme dahil 7 bin 500 lira maaş alacak emekliye eğer 16 günlük fark alacaksa ödenecek tutar 4 bin lira, 27 günlük fark alacaksa 6 bin 750 lira oluyor.
Takvim’den Çığıl Ön Yener’in haberine göre, aylık bağlama işlemi tamamlananlara fark ödemeleri başlarken, bunu 14 Nisan'da başlayacak emekli aylığı ve bayram ikramiyesi ödemeleri izleyecek.
• Meclis'ten geçen yasa kapsamında ek ödeme dahil en az 7 bin 500 lira aylık yatırılırken,
• Ramazan Bayramı ikramiyesi olarak da tüm emeklilere 2 bin lira verilecek.
• EYT'lilere eğer başvuru yaparsa ilk aylık ödemesinin ardından 2-3 iş günü içerisinde promosyon da ödenecek.
• Mevcut kampanyalara göre emekli maaşı 7 bin 500-9 bin 999 lira aralığında olanlar 4 bin 500 ile 9 bin lira arasında promosyon alabilecek.