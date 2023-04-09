EYT’liler ilk maaşlarında ne kadar alacak?

• Meclis'ten geçen yasa kapsamında ek ödeme dahil en az 7 bin 500 lira aylık yatırılırken,

• Ramazan Bayramı ikramiyesi olarak da tüm emeklilere 2 bin lira verilecek.

• EYT'lilere eğer başvuru yaparsa ilk aylık ödemesinin ardından 2-3 iş günü içerisinde promosyon da ödenecek.

• Mevcut kampanyalara göre emekli maaşı 7 bin 500-9 bin 999 lira aralığında olanlar 4 bin 500 ile 9 bin lira arasında promosyon alabilecek.