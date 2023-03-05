EYT'lilere hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yasalaşmasıyla birlikte, EYT'li olmaya hak kazanan kişiler, emekli maaşı için bankalar güncel promosyon tutarlarını araştırmaya başladı. Peki hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?
EYT'li olmaya hak kazanan binlerce kişi tarafından, güncel emekli maaşı banka promosyonları sorgulanmaya başladı. Geçtiğimiz yıl SGK'nın bankalarla yaptığı anlaşma sonrasında, hangi bankanın ne kadar emekli promosyonu verdiği belli olmuştu. Peki, EYT'lilere hangi bankada, ne kadar emekli maaşı promosyonu ödenecek?
2022 YILI EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA GÖRE PROMOSYON TUTARLARI
2022 kasım ayında güncellenen protokole göre emekli maaşı ve promosyon miktarları şöyle:
• 3 bin 500 liraya kadar emekli maaşına 3 bin lira
• 3 bin 500 ile 7 bin 500 lira arası olanlara 3 bin 500 lira
• 7 bin 500 ila 10 bin lira arası olanlara 4 bin 500
• 10 bin liradan fazla olanlara 5 bin lira
Açıklamada, "Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emekli ve hak sahiplerinin talepte bulunmaları ve aylıklarını 3 yıl süre ile bankadan alacaklarına ilişkin taahhütname imzalamaları gerekmektedir" denildi.
Belirlenen tutarların asgari tutarlar olduğu kaydedilen açıklamada, bankaların kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabileceği belirtilmişti.
BANKALARDA PROMOSYON TUTARLARI DEĞİŞECEK
2023 Ocak ayı itibariyle zamlanan maaş tutarlarının ardından, en düşük emekli maaşı ücreti 5 bin 500 TL oldu. Yani geçtiğimiz yıl SGK'nın en düşük 3 bin 500 TL üzerinden hesapladığı promosyon tutarlarında değişiklik meydana gelecek.
2023 yılı özelinde bankalarla yapılacak yeni anlaşmada promosyon tutarları en düşük 5 bin 500 TL üzerinden hesaplanacak. Yapılacak olan yeni hesaplama sonrasında hem kamu bankaları hem de özel bankalar güncel promosyon ücretlerini yeniden duyuracak.
Peki, şu anda hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte güncel veriler;