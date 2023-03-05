EYT'lilere hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

BANKALARDA PROMOSYON TUTARLARI DEĞİŞECEK

2023 Ocak ayı itibariyle zamlanan maaş tutarlarının ardından, en düşük emekli maaşı ücreti 5 bin 500 TL oldu. Yani geçtiğimiz yıl SGK'nın en düşük 3 bin 500 TL üzerinden hesapladığı promosyon tutarlarında değişiklik meydana gelecek.

2023 yılı özelinde bankalarla yapılacak yeni anlaşmada promosyon tutarları en düşük 5 bin 500 TL üzerinden hesaplanacak. Yapılacak olan yeni hesaplama sonrasında hem kamu bankaları hem de özel bankalar güncel promosyon ücretlerini yeniden duyuracak.

Peki, şu anda hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte güncel veriler;