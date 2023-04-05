EYT'lilere ilk ödemeler başladı! İşte EYT maaşları hakkında merak edilenler
İlk etapta yaklaşık 2 milyonu aşkın EYT'li, emeklilik hakkı kazandı. Mart ayında emeklilik için başvuran ve maaş bağlama işlemi tamamlananlara ilk ödemeler yapılıyor.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle 2 milyonu aşkın kişi emeklilik hakkı kazandı. Şartları dolduran vatandaşlar, emeklilik için başvurusunu tamamladı. Başvuruyu mart ayında yapanlar için ilk ödemeler yapılmaya başlandı.
MAAŞTAN ÖNCE FARK ÖDEMESİ
Maaş bağlama işlemini tamamlayanlara birikmiş tutar ödemesi yapılıyor. Mevzuata göre mart ayında başvuranlar aslında 1 Nisan'dan itibaren emekli sayılıyor.
EYT kapsamında SSK'dan emekli olanlar 1 Nisan-17 Nisan arasındaki farkları, Bağ-Kur'lular ise 25 Nisan'a kadarki farkı birikmiş olarak alacaklar. İşte EYT hakkında merak edilenler ve yanıtları...
1- KAÇ KİŞİNİN İŞLEMİ TAMAMLANDI?
- EYT kapsamında 1,6 milyon başvurudan 250 binden fazlasının işlemi tamamlandı.
2- PARAYI NASIL ALABİLECEKSİNİZ?
- Ödemeleri belirli bir hesaba yatmıyor. Emekliler kimlik numarasıyla başvururak bu parayı alabilecekler.