EYT'lilere ilk ödemeler başladı! İşte EYT maaşları hakkında merak edilenler

MAAŞTAN ÖNCE FARK ÖDEMESİ

Maaş bağlama işlemini tamamlayanlara birikmiş tutar ödemesi yapılıyor. Mevzuata göre mart ayında başvuranlar aslında 1 Nisan'dan itibaren emekli sayılıyor.

EYT kapsamında SSK'dan emekli olanlar 1 Nisan-17 Nisan arasındaki farkları, Bağ-Kur'lular ise 25 Nisan'a kadarki farkı birikmiş olarak alacaklar. İşte EYT hakkında merak edilenler ve yanıtları...