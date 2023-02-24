EYT'lileri üzen açıklama

Konuyla ilgili dikkat çeken açıklama ise Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'dan geldi. Erdursun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "EYT Mart, Emeklilik başlangıcı Nisan, ilk aylığın alınacağı tarih Mayıs-Haziran ayına kaldı!" diye yazdı. Konuyla ilgili resmi makamlardan ise bir açıklama henüz yapılmadı.