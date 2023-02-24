EYT'lileri üzen açıklama
EYT'liler meclisin açılmasını beklerken, "İlk maaşım ne zaman?" sorusunu da beraberinde soruyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Meclis'in çalışmalarına ara vermesiyle birlikte EYT düzenlemesinde planlar değişirken konuyla ilgili Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'dan açıklama geldi.
EYT'liler meclisin açılmasını beklerken, "İlk maaşım ne zaman?" sorusunu da beraberinde soruyor... Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Meclis'in çalışmalarına ara vermesiyle birlikte EYT düzenlemesinde planlar değişirken konuyla ilgili Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'dan açıklama geldi.
Kahramanmaraş depremi sonrası EYT son durum merak ediliyor. Türkye yaralarını sarmaya çalışırken, bir yandan da Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi araştırılıyor. Asrın felaketi olarak adlandırılan deprem nedeniyle çalışmalara ara verilen Meclis, 28 Şubat'ta başlayacak.
Meclis'in verilen aradan sonra yeniden açılış tarihinin 28 Şubat'a ertelenmesi sonrası EYT'lilerin planları yeniden değişmiş oldu. Mart ayında ilk emeklilik maaşlarını almayı bekleyenler "EYT'de ilk maaşlar ne zaman yatacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı.
Konuyla ilgili dikkat çeken açıklama ise Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'dan geldi. Erdursun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "EYT Mart, Emeklilik başlangıcı Nisan, ilk aylığın alınacağı tarih Mayıs-Haziran ayına kaldı!" diye yazdı. Konuyla ilgili resmi makamlardan ise bir açıklama henüz yapılmadı.