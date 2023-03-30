Mustafa Elitaş açıkladı: EYT'lilerin ilk maaşları ne zaman?

Yaklaşık 2.5 milyon EYT'linin SGK ve e-Devlet üzerinden başvuruları devam ediyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emeklilik dilekçesini mart ve nisan aylarında veren EYT’lilerin maaşlarının ağustos-eylül gibi bağlanabileceğini, bayram ikramiyesinin ise ödeneceğini belirtti.

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Mustafa Elitaş açıkladı: EYT'lilerin ilk maaşları ne zaman? - Resim: 1 1 4

İlk etapta yaklaşık 2.5 milyon EYT'linin emeklilik için başvuruları devam ediyor. Mart ayının son günlerinde başvurularını tamamlayan EYT'liler, nisan ayı içerisinde emekli maaşını almayı bekliyor.

Mustafa Elitaş açıkladı: EYT'lilerin ilk maaşları ne zaman? - Resim: 2 2 4

Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer'in haberine göre, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya çıkarılmasını öngören yasa teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeleri sırasında EYT'lilerin ilk maaş ödemesine ilişin şu ifadesini kullandı:

- 21 Mayıs tarihinde müraca­at etti, 1 Mayıs tarihinden itibaren emeklilik hakkını elde etti, bu kişi Ramazan Bayramı ikramiyesinden faydalanamıyor, Kurban Bayramı ikramiyesinden faydalanıyor.

Mustafa Elitaş açıkladı: EYT'lilerin ilk maaşları ne zaman? - Resim: 3 3 4

Elitaş, EYT'lilerin martta emeklilik dilekçesi verseler de bazılarının aylıklarını önümüzdeki ağustos, eylül aylarında alabileceklerini söyledi.

Mustafa Elitaş açıkladı: EYT'lilerin ilk maaşları ne zaman? - Resim: 4 4 4

Elitaş, EYT'lilerin ilk maaş ödemesinde yaşaya­cakları gecikmeyi, bayram ikramiyesinden EYT'lilerin yararlanıp yararlanama­yacağına ilişkin bir soruya şöle yanıt verdi:

- 1 Mart'ta müracaat edip emekliliği hak eden EYT'li­ler varsayalım ki temmuz ayında maaşı hak ettiler, temmuzda maaşı hak etme­lerine rağmen hem Rama­zan hem Kurban Bayramı ikramiyesinden faydalana­caklar.

- Nisan ayının 1'inde müracaat etti, nisan ayının 15'inde müracaat etti, 20 Nisan'dan önce emeklilik hakkını elde edip müracaat eden varsa iki bayram ikra­miyesini almayı hak ediyor. 21 Mayıs tarihinde müraca­at etti, 1 Mayıs tarihinden itibaren emeklilik hakkını elde etti, bu kişi Ramazan Bayramı ikramiyesinden faydalanamıyor, Kurban Bayramı ikramiyesinden faydalanıyor.