Mustafa Elitaş açıkladı: EYT'lilerin ilk maaşları ne zaman?

Elitaş, EYT'lilerin ilk maaş ödemesinde yaşaya­cakları gecikmeyi, bayram ikramiyesinden EYT'lilerin yararlanıp yararlanama­yacağına ilişkin bir soruya şöle yanıt verdi:

- 1 Mart'ta müracaat edip emekliliği hak eden EYT'li­ler varsayalım ki temmuz ayında maaşı hak ettiler, temmuzda maaşı hak etme­lerine rağmen hem Rama­zan hem Kurban Bayramı ikramiyesinden faydalana­caklar.

- Nisan ayının 1'inde müracaat etti, nisan ayının 15'inde müracaat etti, 20 Nisan'dan önce emeklilik hakkını elde edip müracaat eden varsa iki bayram ikra­miyesini almayı hak ediyor. 21 Mayıs tarihinde müraca­at etti, 1 Mayıs tarihinden itibaren emeklilik hakkını elde etti, bu kişi Ramazan Bayramı ikramiyesinden faydalanamıyor, Kurban Bayramı ikramiyesinden faydalanıyor.