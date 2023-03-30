Mustafa Elitaş açıkladı: EYT'lilerin ilk maaşları ne zaman?
Yaklaşık 2.5 milyon EYT'linin SGK ve e-Devlet üzerinden başvuruları devam ediyor. AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emeklilik dilekçesini mart ve nisan aylarında veren EYT’lilerin maaşlarının ağustos-eylül gibi bağlanabileceğini, bayram ikramiyesinin ise ödeneceğini belirtti.
İlk etapta yaklaşık 2.5 milyon EYT'linin emeklilik için başvuruları devam ediyor. Mart ayının son günlerinde başvurularını tamamlayan EYT'liler, nisan ayı içerisinde emekli maaşını almayı bekliyor.
Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer'in haberine göre, AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya çıkarılmasını öngören yasa teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeleri sırasında EYT'lilerin ilk maaş ödemesine ilişin şu ifadesini kullandı:
- 21 Mayıs tarihinde müracaat etti, 1 Mayıs tarihinden itibaren emeklilik hakkını elde etti, bu kişi Ramazan Bayramı ikramiyesinden faydalanamıyor, Kurban Bayramı ikramiyesinden faydalanıyor.
Elitaş, EYT'lilerin martta emeklilik dilekçesi verseler de bazılarının aylıklarını önümüzdeki ağustos, eylül aylarında alabileceklerini söyledi.
Elitaş, EYT'lilerin ilk maaş ödemesinde yaşayacakları gecikmeyi, bayram ikramiyesinden EYT'lilerin yararlanıp yararlanamayacağına ilişkin bir soruya şöle yanıt verdi:
- 1 Mart'ta müracaat edip emekliliği hak eden EYT'liler varsayalım ki temmuz ayında maaşı hak ettiler, temmuzda maaşı hak etmelerine rağmen hem Ramazan hem Kurban Bayramı ikramiyesinden faydalanacaklar.
- Nisan ayının 1'inde müracaat etti, nisan ayının 15'inde müracaat etti, 20 Nisan'dan önce emeklilik hakkını elde edip müracaat eden varsa iki bayram ikramiyesini almayı hak ediyor. 21 Mayıs tarihinde müracaat etti, 1 Mayıs tarihinden itibaren emeklilik hakkını elde etti, bu kişi Ramazan Bayramı ikramiyesinden faydalanamıyor, Kurban Bayramı ikramiyesinden faydalanıyor.