EYT'liye büyüme zammı

2022 yılı büyüme rakamı, ocak ayından sonra emeklilik dilekçesi verenlerin maaşına zam olarak yansıyacak. Maaşlar, büyüme oranının yüzde 30'una denk gelen yüzde 1,68 oranında artacak. Uygulamadan EYT düzenlemesi ile emekli olacaklar da yararlanacak.