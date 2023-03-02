EYT'liye büyüme zammı

2022 yılı büyüme rakamı, ocak ayından sonra emeklilik dilekçesi verenlerin maaşına zam olarak yansıyacak. Maaşlar, büyüme oranının yüzde 30'una denk gelen yüzde 1,68 oranında artacak. Uygulamadan EYT düzenlemesi ile emekli olacaklar da yararlanacak.

# deprem # Kahramanmaraş
EYT'liye büyüme zammı - Resim: 1 1 5

2022 yılı büyüme rakamı, ocak ayından sonra emeklilik dilekçesi verenlerin maaşına zam olarak yansıyacak. Maaşlar, büyüme oranının yüzde 30'una denk gelen yüzde 1,68 oranında artacak. Uygulamadan EYT düzenlemesi ile emekli olacaklar da yararlanacak.

EYT'liye büyüme zammı - Resim: 2 2 5

Ocak ayından sonra emeklilik dilekçesi verenlere EYT düzenlemesiyle emekli olacakların maaşına büyüme zammı yapılacak. Milyonlarca EYT'linin maaşı, 2022 yılındaki ekonomik büyümeden kaynaklı artış eklenerek belirlenecek.

EYT'liye büyüme zammı - Resim: 3 3 5

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye ekonomisinin 2022 yılında yüzde 5,6 oranında büyüdüğünü açıkladı.

YÜZDE 1,68'LİK ARTIŞ

Yürürlükteki uygulamaya göre, 2022 yılı büyüme oranı bu yıl ocak ayından sonra emekli olanların maaşlarına artış olarak yansıyacak.

Ocak ayından sonra emekli olanların maaşı, büyüme oranının yüzde 30’una denk gelen yüzde 1,68 oranında artacak.

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MAAŞ HESABI NASIL?

Emekli maaşları, sigortalının çalışma yaşamı süresince SGK’ya bildirilen prime esas kazançlarının güncel tutarıyla belirleniyor. Bu kazançlar, yıllık TÜFE artışının tamamı ve yıllık büyümenin yüzde 30’u esas alınarak güncelleniyor.