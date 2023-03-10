EYT'liye yüzde 30 zam!
2022 yılı büyüme rakamı, ocak ayından sonra emeklilik dilekçesi verenlerin maaşına zam olarak yansıyacak. Maaşlar, büyüme oranının yüzde 30'una denk gelen yüzde 1,68 oranında artacak. Uygulamadan EYT düzenlemesi ile emekli olacaklar da yararlanacak.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın yasanın çıkmasının ardından emeklilik başvuruları tüm hızıyla sürüyor. İlk etapta emekli olacak vatandaşların sayısı ise 2 milyon 250 bin kadar olması bekleniyor.
Henüz maaşlarının ne kadar olacağını bilmeyen EYT'liler SGK'nın sitesindeki emekli maaşı hesaplama robotuyla tahmini maaşlarını hesapladıklarında genelde beklediklerinden daha düşük rakamlarla karşılaşanlar oldu.
TEMMUZ AYINDA ZAM
Öte yandan Temmuz ayı da yaklaşıyor. Enflasyon farkına göre temmuz ayında emekli maaşlarına zam gelecek ve EYT'liler de bu zamdan faydalanacak.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Twitter hesabı üzerinden, emekli olan EYT'lilere temmuz ayında zam gelebileceğini sosyal medyadan aktardı. Erdursun'un paylaştığı yazı ise şu şekilde:
- Gündem çok yoğun ancak küçük bir bilgi vereyim. TÜİK Ocak ayı enflasyonunu yüzde 6.65, şubat ayı enflasyonunu da yüzde 3,15 olarak açıkladı.