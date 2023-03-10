EYT'liye yüzde 30 zam!

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Twitter hesabı üzerinden, emekli olan EYT'lilere temmuz ayında zam gelebileceğini sosyal medyadan aktardı. Erdursun'un paylaştığı yazı ise şu şekilde:

- Gündem çok yoğun ancak küçük bir bilgi vereyim. TÜİK Ocak ayı enflasyonunu yüzde 6.65, şubat ayı enflasyonunu da yüzde 3,15 olarak açıkladı.