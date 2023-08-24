Fahiş kira artışı nereye şikayet edilir? 2023 Güncel şikayet hatları!

Türkiye Cumhuriyeti Türk Borçlar Kanunu'na göre kiracının hakları belirlenmekte ve ev sahibi ile arasındaki hukuksal ilişkiyi kurmaktadır. Fahiş kira artışı nereye şikayet edilir konusunda ise maalesef birçok kiracı bilgi sahibi değildir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemlerde açıkladığı %25 kira artış sınırından daha fazla kira artışı yaparak fahiş kira fiyatları isteyen ev sahipleri ise şikayet edilmesi gerekli. İşte şikayet edebileceğiniz fahiş kira artışı şikayet hatları şu şekilde!

Fahiş kira artışı nereye şikayet edilir? Şikayet ne kadar sürede sonuçlanır?

Fahiş kira artışı ile yüz yüze kalan bir kiracıysanız elinizde birçok şikayet seçeneği bulunmaktadır. Önceden kira artışları TÜFE oranına göre yapılmaktaydı ancak geçen yıl Temmuz ayında yapılan düzenleme ile bu oran %25'e sabitlendi. Artık ev sahipleri yalnızca yılda 1 defa kira artışı yapabilecek ve bu oran %25'i geçemeyecektir. Eğer %25'ten daha fazla kira artışına maruz bırakıldıysanız kiracı olarak haklarınızı savunmalı ve ev sahibini şikayet etmelisiniz. Adalet Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı bu konuda ortak bir çalışma yürüterek fahiş kira artışların karşı çalışmalar yürütüyor.

Fahiş kira artışı şikayet yerleri

Ev sahibinizin yaptığı fahiş zamları CİMER, Tüketici Danışma Hattı ALO 175, Ticaret Bakanlığı Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Adalet Bakanlığına şikayet edebilirsiniz. Dava açabilir veya şikayette bulunarak hakkınızı arayabilirsiniz. Ayrıca eve girerken kira sözleşmesi yaptıysanız veya yapmadıysanız aşağıdaki yazımızdan kira sözleşmesi hakkında bilgi alabilirsiniz.

MÜJDE! ARABULUCULUK UYGULAMASI KİRA DAVALARI İÇİN ZORUNLU HALE GELİYOR!

Kiracı ve ev sahipleri arasında yaşanan davalar çok fazla arttı ve bu sebeple dava sıraları çok uzun sürüyor. Ancak endişelenmeyin müjde! 1 Eylül'den itibaren kira davalarında öncelikle arabulucuya gitmek zorunlu hale geliyor! Bu sayede aranızdaki anlaşmazlığı çok daha hızlı bir şekilde çözebileceksiniz. Fiyatı artır yoksa evden çıkarırım lafları tarih oluyor! Özellikle depremden sonra yaşanan fahiş kira artışlarına karşı çok kanunen çok sert önlemler alınmaya devam ediyor. Fahiş zam yapanlara hapis ve para cezası geliyor!