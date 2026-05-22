Fahiş site aidatlarına yönelik düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı

Fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren 14 farklı kanunda ve 1 kanun hükmünde kararnamede değişiklik öngören kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete’de yayımlandı. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 35 ve 37’nci maddelerinde yapılan değişiklikle apartman ve sitelerde aidat belirleme süreçleri baştan aşağı yenilendi.

Mevcut uygulamada yöneticiler, herhangi bir üst sınır olmaksızın yıllık işletme projesi hazırlayabiliyor ve kat maliklerinin 7 gün içinde itiraz etmemesi halinde bu aidatlar kesinleşiyordu. Birçok vatandaşın yüksek aidatlarla karşı karşıya kalmasına ve icra takiplerine maruz kalmasına neden olan bu durum yeni yasayla ortadan kaldırıldı. Yöneticilerin aidat belirleme yetkisi sınırlandırılarak nihai yetki Kat Malikleri Kurulu’na verildi. Yeni kurala göre site ve apartman yöneticileri, kendi başlarına yeniden değerleme oranının üzerinde aidat artışı yapamayacak.

YÜKSEK ZAM İÇİN 3 AY İÇİNDE TOPLANTI ŞARTI

Düzenlemeyle birlikte yöneticiler; çalışan ücretleri, sigorta primleri, yakıt ile ortak alanların elektrik ve su giderleri gibi zorunlu harcamalar için bir önceki işletme projesi üzerinden en fazla yeniden değerleme oranı kadar artış içeren geçici işletme projesi hazırlayabilecek. Ancak belirlenen bu oranın üzerinde bir artış gerekmesi durumunda yönetici, en geç 3 ay içinde Kat Malikleri Kurulu’nu toplantıya çağıracak. Bu toplantı neticesinde apartman veya sitenin ihtiyaçları doğrultusunda aidat tutarını belirleme, gerekli yapım ve harcama kalemleri için yüksek oranda artış yapılıp yapılmayacağına karar verme yetkisi yalnızca kat maliklerinde olacak.

KARAR ALMA SÜRECİNDE YENİ ÇOĞUNLUK KURALI

Yeniden değerleme oranı üzerinde artış yapılmasına yönelik toplantılarda karar alınabilmesi için ilk oturumda site sakinlerinin yüzde 50+1 çoğunluğu sağlaması gerekecek. Bu katılım oranının sağlanamaması halinde ise ikinci toplantı düzenlenecek ve burada katılanların çoğunluğu ile belirlenecek tutar yeni aidat olarak kesinleşecek. Böylece son aidat tutarını site yöneticileri değil, doğrudan site sakinleri belirleyecek. Bu mekanizma sayesinde site yönetimlerinin şeffaflıktan uzak şekilde harcama kalemi oluşturmasının ve keyfi harcamalar yaparak sakinleri mağdur etmesinin önüne geçilecek.

YÖNETİM PLANI DEĞİŞİKLİĞİNDE NİSAP DÜŞÜRÜLDÜ

Yasada alınan kararlar aidat sınırlandırmasıyla sınırlı kalmadı. 634 Sayılı Kanun’un 70’inci maddesinde yapılan değişiklikle, toplu yapılarda yönetim planı değişikliği için gereken karar nisabı 5’te 4’ten 3’te 2’ye düşürüldü. Alınan bu kararla site yönetimlerinin toplanma ve karar alma süreçlerinin kolaylaştırılması, pratikte yaşanan sıkıntı ve aksaklıkların önlenmesi hedefleniyor.

Düzenlemenin hayata geçmesinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Bakan Kurum, "Vatandaşlarımızın ihtiyacı neyse o adımları atıyoruz. Site aidatlarına yönelik düzenlemelerimizden ilki Resmi Gazete’de yayımlandı. Site yönetiminin fiyat belirleme yetkisi vatandaşa aktarıldı. Yönetim planı değişikliği için 3’te 2 çoğunluk zorunluluğu getirildi. Böylelikle site yönetimlerinin başta aidat tutarı olmak üzere keyfi kararlar almasının önüne geçmeyi hedefliyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.