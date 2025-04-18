Faiz artışı sonrası 500 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu: İşte ayrıntılar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini 350 baz puan artırarak yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya yükseltti. Bu kararın ardından gözler bankaların mevduat faiz oranlarına çevrildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Faiz artışı sonrası 500 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu: İşte ayrıntılar... - Resim: 1

 Peki, 18 Nisan 2025 itibarıyla hangi banka ne kadar faiz veriyor? 500 bin TL’lik mevduatın 32 günlük net getirisi ne oldu?



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Faiz artışı sonrası 500 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu: İşte ayrıntılar... - Resim: 2

Merkez Bankası’nın faiz artışı sonrası birçok banka faiz oranlarını güncelledi. İşte banka banka 500 bin TL’nin 32 günlük (1 aylık) getirisi:



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Faiz artışı sonrası 500 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu: İşte ayrıntılar... - Resim: 3

Bankalara Göre Mevduat Faizi Oranları ve Getiriler (18 Nisan 2025):

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Faiz artışı sonrası 500 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu: İşte ayrıntılar... - Resim: 4

Alternatif Bank
Faiz Oranı: %50
Net Kazanç: 18.630 TL
Vade Sonu Tutar: 518.630 TL

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Faiz artışı sonrası 500 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu: İşte ayrıntılar... - Resim: 5

TEB / QNB / Türkiye Finans
Faiz Oranı: %48,5
Net Kazanç: 18.071 TL
Vade Sonu Tutar: 518.071 TL

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Faiz artışı sonrası 500 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu: İşte ayrıntılar... - Resim: 6

Fibabanka
Faiz Oranı: %49
Net Kazanç: 18.258 TL
Vade Sonu Tutar: 518.258 TL

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Faiz artışı sonrası 500 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu: İşte ayrıntılar... - Resim: 7

ODEA
Faiz Oranı: %48
Net Kazanç: 17.885 TL
Vade Sonu Tutar: 517.885 TL

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Faiz artışı sonrası 500 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu: İşte ayrıntılar... - Resim: 8

Akbank / DenizBank
Faiz Oranı: %47,5
Net Kazanç: 17.699 TL
Vade Sonu Tutar: 517.699 TL

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Faiz artışı sonrası 500 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu: İşte ayrıntılar... - Resim: 9

Garanti BBVA / ING / ON Plus / Şekerbank
Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 17.512 TL
Vade Sonu Tutar: 517.512 TL

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Faiz artışı sonrası 500 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu: İşte ayrıntılar... - Resim: 10

Getir Finans
Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 17.140 TL
Vade Sonu Tutar: 517.140 TL

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Faiz artışı sonrası 500 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu: İşte ayrıntılar... - Resim: 11

N Kolay
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 16.767 TL
Vade Sonu Tutar: 516.767 TL

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Faiz artışı sonrası 500 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu: İşte ayrıntılar... - Resim: 12

Halkbank
Faiz Oranı: %40
Net Kazanç: 14.904 TL
Vade Sonu Tutar: 514.904 TL

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Faiz artışı sonrası 500 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu: İşte ayrıntılar... - Resim: 13

İş Bankası
Faiz Oranı: %39,5
Net Kazanç: 14.718 TL
Vade Sonu Tutar: 514.718 TL

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Faiz artışı sonrası 500 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu: İşte ayrıntılar... - Resim: 14

Yapı Kredi / Enpara
Faiz Oranı: %38,5
Net Kazanç: 14.345 TL
Vade Sonu Tutar: 514.345 TL

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Faiz artışı sonrası 500 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu: İşte ayrıntılar... - Resim: 15

Vakıf Katılım
Kar Oranı: %35,24
Net Kazanç: 13.131 TL
Vade Sonu Tutar: 513.131 TL

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Faiz artışı sonrası 500 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu: İşte ayrıntılar... - Resim: 16

Albaraka
Kar Oranı: %33,85
Net Kazanç: 12.613 TL
Vade Sonu Tutar: 512.613 TL

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Faiz artışı sonrası 500 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu: İşte ayrıntılar... - Resim: 17

Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %32
Net Kazanç: 11.923 TL
Vade Sonu Tutar: 511.923 TL

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banka faiz