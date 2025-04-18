Faiz artışı sonrası 500 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu: İşte ayrıntılar...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini 350 baz puan artırarak yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya yükseltti. Bu kararın ardından gözler bankaların mevduat faiz oranlarına çevrildi.
Peki, 18 Nisan 2025 itibarıyla hangi banka ne kadar faiz veriyor? 500 bin TL’lik mevduatın 32 günlük net getirisi ne oldu?
Merkez Bankası’nın faiz artışı sonrası birçok banka faiz oranlarını güncelledi. İşte banka banka 500 bin TL’nin 32 günlük (1 aylık) getirisi:
Bankalara Göre Mevduat Faizi Oranları ve Getiriler (18 Nisan 2025):
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %50
Net Kazanç: 18.630 TL
Vade Sonu Tutar: 518.630 TL
TEB / QNB / Türkiye Finans
Faiz Oranı: %48,5
Net Kazanç: 18.071 TL
Vade Sonu Tutar: 518.071 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %49
Net Kazanç: 18.258 TL
Vade Sonu Tutar: 518.258 TL
ODEA
Faiz Oranı: %48
Net Kazanç: 17.885 TL
Vade Sonu Tutar: 517.885 TL
Akbank / DenizBank
Faiz Oranı: %47,5
Net Kazanç: 17.699 TL
Vade Sonu Tutar: 517.699 TL
Garanti BBVA / ING / ON Plus / Şekerbank
Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 17.512 TL
Vade Sonu Tutar: 517.512 TL
Getir Finans
Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 17.140 TL
Vade Sonu Tutar: 517.140 TL
N Kolay
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 16.767 TL
Vade Sonu Tutar: 516.767 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %40
Net Kazanç: 14.904 TL
Vade Sonu Tutar: 514.904 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %39,5
Net Kazanç: 14.718 TL
Vade Sonu Tutar: 514.718 TL
Yapı Kredi / Enpara
Faiz Oranı: %38,5
Net Kazanç: 14.345 TL
Vade Sonu Tutar: 514.345 TL
Vakıf Katılım
Kar Oranı: %35,24
Net Kazanç: 13.131 TL
Vade Sonu Tutar: 513.131 TL
Albaraka
Kar Oranı: %33,85
Net Kazanç: 12.613 TL
Vade Sonu Tutar: 512.613 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %32
Net Kazanç: 11.923 TL
Vade Sonu Tutar: 511.923 TL