Faiz artışı sonrası mevduat getirileri uçuşta! 2,5 milyon TL’nin aylık kazancı ne kadar oldu?

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 46’ya yükseltmesinin ardından gözler bankaların mevduat faiz oranlarına çevrildi. Peki, 2 milyon 500 bin TL’lik birikimi olan bir yatırımcı, 1 ayda ne kadar kazanç elde edebiliyor? İşte 20 Nisan itibarıyla bankalarda güncel faiz oranları ve getiriler...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Faiz artışı sonrası mevduat getirileri uçuşta! 2,5 milyon TL’nin aylık kazancı ne kadar oldu? - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında sürpriz bir kararla politika faizini yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya yükseltti. Alınan bu karar, özellikle tasarruf sahiplerinin yatırım tercihlerini yeniden gözden geçirmesine neden oldu.

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Faiz artışı sonrası mevduat getirileri uçuşta! 2,5 milyon TL’nin aylık kazancı ne kadar oldu? - Resim: 2

Bankalar, politika faizindeki artışı kısa sürede mevduat faizlerine yansıtırken, yatırımcılar da en yüksek getiriyi sunan bankaları araştırmaya başladı.

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Faiz artışı sonrası mevduat getirileri uçuşta! 2,5 milyon TL’nin aylık kazancı ne kadar oldu? - Resim: 3

20 Nisan Pazar günü itibarıyla banka banka 2.5 milyon TL'nin aylık (32 günlük) faiz getirisi şöyle oldu:

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Faiz artışı sonrası mevduat getirileri uçuşta! 2,5 milyon TL’nin aylık kazancı ne kadar oldu? - Resim: 4

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 2.587.561,64 TL
Net Kazanç 87.561,64 TL

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Faiz artışı sonrası mevduat getirileri uçuşta! 2,5 milyon TL’nin aylık kazancı ne kadar oldu? - Resim: 5

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı %48,5
Vade Sonu Tutar 2.590.356,16 TL
Net Kazanç 90.356,16 TL

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Faiz artışı sonrası mevduat getirileri uçuşta! 2,5 milyon TL’nin aylık kazancı ne kadar oldu? - Resim: 6

YAPIKREDİ

Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 2.587.561,64 T
Net Kazanç 87.561,64 TL

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Faiz artışı sonrası mevduat getirileri uçuşta! 2,5 milyon TL’nin aylık kazancı ne kadar oldu? - Resim: 7

ODEA

Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 2.591.287,67 TL
Net Kazanç 91.287,67

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Faiz artışı sonrası mevduat getirileri uçuşta! 2,5 milyon TL’nin aylık kazancı ne kadar oldu? - Resim: 8

AKBANK

Faiz Oranı % 47,5
Vade Sonu Tutar 2.588.493,15 TL
Net Kazanç 88.493,15 TL

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Faiz artışı sonrası mevduat getirileri uçuşta! 2,5 milyon TL’nin aylık kazancı ne kadar oldu? - Resim: 9

TEB

Faiz Oranı % 48,5
Vade Sonu Tutar 1.554.214 TL
Net Kazanç 54.214 TL

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Faiz artışı sonrası mevduat getirileri uçuşta! 2,5 milyon TL’nin aylık kazancı ne kadar oldu? - Resim: 10

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı %48,5
Vade Sonu Tutar 2.590.356,16 TL
Net Kazanç 90.356,16 TL

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Faiz artışı sonrası mevduat getirileri uçuşta! 2,5 milyon TL’nin aylık kazancı ne kadar oldu? - Resim: 11

FİBA BANKA

Faiz Oranı % 48
Vade Sonu Tutar 2.589.424,66 TL
Net Kazanç 89.424,66 TL

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Faiz artışı sonrası mevduat getirileri uçuşta! 2,5 milyon TL’nin aylık kazancı ne kadar oldu? - Resim: 12

DENİZBANK

Faiz Oranı % 48
Vade Sonu Tutar 2.589.424,66 TL
Net Kazanç 89.424,66 TL

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Faiz artışı sonrası mevduat getirileri uçuşta! 2,5 milyon TL’nin aylık kazancı ne kadar oldu? - Resim: 13

ENPARA

Faiz Oranı % 45,5
Vade Sonu Tutar 2.584.767,12 TL
Net Kazanç 84.767,12 TL

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Faiz artışı sonrası mevduat getirileri uçuşta! 2,5 milyon TL’nin aylık kazancı ne kadar oldu? - Resim: 14

ING

Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 2.587.561,64 TL
Net Kazanç 87.561,64 TL

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Faiz artışı sonrası mevduat getirileri uçuşta! 2,5 milyon TL’nin aylık kazancı ne kadar oldu? - Resim: 15

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı % 37
Vade Sonu Tutar 2.568.931,51 TL
Net Kazanç 68.931,51 TL

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Faiz artışı sonrası mevduat getirileri uçuşta! 2,5 milyon TL’nin aylık kazancı ne kadar oldu? - Resim: 16

HALKBANK

Faiz Oranı % 43
Vade Sonu Tutar 2.580.109,59 TL
Net Kazanç 80.109,59 TL

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mevduat faiz