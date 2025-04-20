Faiz artışı sonrası mevduat getirileri uçuşta! 2,5 milyon TL’nin aylık kazancı ne kadar oldu?
Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 46’ya yükseltmesinin ardından gözler bankaların mevduat faiz oranlarına çevrildi. Peki, 2 milyon 500 bin TL’lik birikimi olan bir yatırımcı, 1 ayda ne kadar kazanç elde edebiliyor? İşte 20 Nisan itibarıyla bankalarda güncel faiz oranları ve getiriler...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında sürpriz bir kararla politika faizini yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya yükseltti. Alınan bu karar, özellikle tasarruf sahiplerinin yatırım tercihlerini yeniden gözden geçirmesine neden oldu.
Bankalar, politika faizindeki artışı kısa sürede mevduat faizlerine yansıtırken, yatırımcılar da en yüksek getiriyi sunan bankaları araştırmaya başladı.
20 Nisan Pazar günü itibarıyla banka banka 2.5 milyon TL'nin aylık (32 günlük) faiz getirisi şöyle oldu:
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 2.587.561,64 TL
Net Kazanç 87.561,64 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı %48,5
Vade Sonu Tutar 2.590.356,16 TL
Net Kazanç 90.356,16 TL
YAPIKREDİ
Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 2.587.561,64 T
Net Kazanç 87.561,64 TL
ODEA
Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 2.591.287,67 TL
Net Kazanç 91.287,67
AKBANK
Faiz Oranı % 47,5
Vade Sonu Tutar 2.588.493,15 TL
Net Kazanç 88.493,15 TL
TEB
Faiz Oranı % 48,5
Vade Sonu Tutar 1.554.214 TL
Net Kazanç 54.214 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı %48,5
Vade Sonu Tutar 2.590.356,16 TL
Net Kazanç 90.356,16 TL
FİBA BANKA
Faiz Oranı % 48
Vade Sonu Tutar 2.589.424,66 TL
Net Kazanç 89.424,66 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı % 48
Vade Sonu Tutar 2.589.424,66 TL
Net Kazanç 89.424,66 TL
ENPARA
Faiz Oranı % 45,5
Vade Sonu Tutar 2.584.767,12 TL
Net Kazanç 84.767,12 TL
ING
Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 2.587.561,64 TL
Net Kazanç 87.561,64 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı % 37
Vade Sonu Tutar 2.568.931,51 TL
Net Kazanç 68.931,51 TL
HALKBANK
Faiz Oranı % 43
Vade Sonu Tutar 2.580.109,59 TL
Net Kazanç 80.109,59 TL