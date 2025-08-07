Faiz çakıldı, kazanç buharlaştı! 3 milyon TL'ye bakın kaç TL getiri kaldı
Merkez Bankası indirime gitti, bankalar peş peşe faiz düşürdü… 3 milyon TL’nin 32 günlük kazancı adeta eridi. İşte güncel faiz oranları ve bankalara göre net getiriler…
Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 46'dan yüzde 43'e çekmesinin ardından, bankalar da vadeli mevduat faiz oranlarında frene bastı. Bir süredir yüzde 48-50 bandında seyreden yıllık faiz oranları, yeni faiz kararıyla birlikte yüzde 38 ile 46 arasına kadar geriledi.
Bu sert düşüş, yüksek meblağda mevduatı olan vatandaşların net kazançlarında gözle görülür bir kayba yol açtı.
İşte 3 milyon TL'nin banka banka 1 aylık getirisi:
Alternatif Bank VOV Hesap
Faiz Oranı: %48,5
Aylık Getiri (Net Kazanç): 94.670,96 TL
Vade Sonu Tutar: 3.094.670,96 TL
CEPTETEB Marifetli Hesap
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri (Net Kazanç): 93.312,73 TL
Vade Sonu Tutar: 3.093.312,73 TL
Odea Oksijen Hesap
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri (Net Kazanç): 88.238,48 TL
Vade Sonu Tutar: 3.088.238,48 TL
HSBC Modern Hesap
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri (Net Kazanç): 101.278,06 TL
Vade Sonu Tutar: 3.101.278,06 TL
Akbank Serbest Plus Hesap
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri (Net Kazanç): 101.439,12 TL
Vade Sonu Tutar: 3.101.439,12 TL
Yapı Kredi Sınırsız Hesap TL
Faiz Oranı: %45,5
Aylık Getiri (Net Kazanç): 100.318,87 TL
Vade Sonu Tutar: 3.100.318,87 TL
DenizBank E-Mevduat
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri (Net Kazanç): 97.643,84 TL
Vade Sonu Tutar: 3.097.643,84 TL
Garanti BBVA E-Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri (Net Kazanç): 95.473,97 TL
Vade Sonu Tutar: 3.095.473,97 TL
QNB E-Vadeli Mevduat Hesabı
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri (Net Kazanç): 85.926,58 TL
Vade Sonu Tutar: 3.085.926,58 TL
Ziraat Bankası Vadeli TL Mevduat Hesabı
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri (Net Kazanç): 95.473,97 TL
Vade Sonu Tutar: 3.095.473,97 TL
İş Bankası Vadeli TL Hesabı
Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri (Net Kazanç): 82.454,79 TL
Vade Sonu Tutar: 3.082.454,79 TL