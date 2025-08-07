Faiz çakıldı, kazanç buharlaştı! 3 milyon TL'ye bakın kaç TL getiri kaldı

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 46'dan yüzde 43'e çekmesinin ardından, bankalar da vadeli mevduat faiz oranlarında frene bastı. Bir süredir yüzde 48-50 bandında seyreden yıllık faiz oranları, yeni faiz kararıyla birlikte yüzde 38 ile 46 arasına kadar geriledi.