Faiz çakıldı, kazanç buharlaştı! 3 milyon TL'ye bakın kaç TL getiri kaldı

Merkez Bankası indirime gitti, bankalar peş peşe faiz düşürdü… 3 milyon TL’nin 32 günlük kazancı adeta eridi. İşte güncel faiz oranları ve bankalara göre net getiriler…

Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Faiz çakıldı, kazanç buharlaştı! 3 milyon TL'ye bakın kaç TL getiri kaldı - Resim: 1

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 46'dan yüzde 43'e çekmesinin ardından, bankalar da vadeli mevduat faiz oranlarında frene bastı. Bir süredir yüzde 48-50 bandında seyreden yıllık faiz oranları, yeni faiz kararıyla birlikte yüzde 38 ile 46 arasına kadar geriledi. 

Faiz çakıldı, kazanç buharlaştı! 3 milyon TL'ye bakın kaç TL getiri kaldı - Resim: 2

Bu sert düşüş, yüksek meblağda mevduatı olan vatandaşların net kazançlarında gözle görülür bir kayba yol açtı.

İşte 3 milyon TL'nin banka banka 1 aylık getirisi:

Faiz çakıldı, kazanç buharlaştı! 3 milyon TL'ye bakın kaç TL getiri kaldı - Resim: 3

Alternatif Bank VOV Hesap

Faiz Oranı: %48,5
Aylık Getiri (Net Kazanç): 94.670,96 TL
Vade Sonu Tutar: 3.094.670,96 TL

Faiz çakıldı, kazanç buharlaştı! 3 milyon TL'ye bakın kaç TL getiri kaldı - Resim: 4

CEPTETEB Marifetli Hesap

Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri (Net Kazanç): 93.312,73 TL
Vade Sonu Tutar: 3.093.312,73 TL

Faiz çakıldı, kazanç buharlaştı! 3 milyon TL'ye bakın kaç TL getiri kaldı - Resim: 5

Odea Oksijen Hesap

Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri (Net Kazanç): 88.238,48 TL
Vade Sonu Tutar: 3.088.238,48 TL

Faiz çakıldı, kazanç buharlaştı! 3 milyon TL'ye bakın kaç TL getiri kaldı - Resim: 6

HSBC Modern Hesap

Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri (Net Kazanç): 101.278,06 TL
Vade Sonu Tutar: 3.101.278,06 TL

Faiz çakıldı, kazanç buharlaştı! 3 milyon TL'ye bakın kaç TL getiri kaldı - Resim: 7

Akbank Serbest Plus Hesap

Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri (Net Kazanç): 101.439,12 TL
Vade Sonu Tutar: 3.101.439,12 TL

Faiz çakıldı, kazanç buharlaştı! 3 milyon TL'ye bakın kaç TL getiri kaldı - Resim: 8

Yapı Kredi Sınırsız Hesap TL

Faiz Oranı: %45,5
Aylık Getiri (Net Kazanç): 100.318,87 TL
Vade Sonu Tutar: 3.100.318,87 TL

Faiz çakıldı, kazanç buharlaştı! 3 milyon TL'ye bakın kaç TL getiri kaldı - Resim: 9

DenizBank E-Mevduat

Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri (Net Kazanç): 97.643,84 TL
Vade Sonu Tutar: 3.097.643,84 TL

Faiz çakıldı, kazanç buharlaştı! 3 milyon TL'ye bakın kaç TL getiri kaldı - Resim: 10

Garanti BBVA E-Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri (Net Kazanç): 95.473,97 TL
Vade Sonu Tutar: 3.095.473,97 TL

Faiz çakıldı, kazanç buharlaştı! 3 milyon TL'ye bakın kaç TL getiri kaldı - Resim: 11

QNB E-Vadeli Mevduat Hesabı

Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri (Net Kazanç): 85.926,58 TL
Vade Sonu Tutar: 3.085.926,58 TL

Faiz çakıldı, kazanç buharlaştı! 3 milyon TL'ye bakın kaç TL getiri kaldı - Resim: 12

Ziraat Bankası Vadeli TL Mevduat Hesabı

Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri (Net Kazanç): 95.473,97 TL
Vade Sonu Tutar: 3.095.473,97 TL

Faiz çakıldı, kazanç buharlaştı! 3 milyon TL'ye bakın kaç TL getiri kaldı - Resim: 13

İş Bankası Vadeli TL Hesabı

Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri (Net Kazanç): 82.454,79 TL
Vade Sonu Tutar: 3.082.454,79 TL

mevduat faizi