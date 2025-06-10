Faiz düşerse kim kazanır kim kaybeder? İşte 1 milyon TL’nin güncel getirisi

Mayıs enflasyonunun beklenti altında kalması, gözleri Merkez Bankası’nın 19 Haziran’daki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına çevirdi. Faiz indirimi sinyalleri gelirken, bankacılar mevduat yatırımcılarını uzun vadeye yöneltiyor. Peki, 1 milyon TL'nin güncel aylık getirisi ne kadar?

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Faiz düşerse kim kazanır kim kaybeder? İşte 1 milyon TL’nin güncel getirisi - Resim: 1

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı mayıs ayı enflasyon verileri piyasaları şaşırttı. Aylık bazda yüzde 2'nin üzerinde artış beklenirken, veri yüzde 1,53 seviyesinde geldi. 

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Faiz düşerse kim kazanır kim kaybeder? İşte 1 milyon TL’nin güncel getirisi - Resim: 2

Türkiye Gazetesi'ne göre, özellikle gıda fiyatlarının nisan ayında yüzde 2,01 artış göstermesine karşın mayısta yüzde 0,71 gerilemesi, enflasyonda aşağı yönlü sürprizin ana nedeni oldu. Sepetteki %25’lik ağırlığı ile gıda, genel enflasyonun beklentilerin altında kalmasına neden oldu.

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Faiz düşerse kim kazanır kim kaybeder? İşte 1 milyon TL’nin güncel getirisi - Resim: 3

Enflasyonun gerilemesi, Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz politikasında bir değişikliğe gidip gitmeyeceği sorusunu gündeme getirdi. Ancak ekonomistler, TCMB’nin yalnızca bir aylık enflasyon verisiyle hareket etmeyeceğini vurguluyor. Rezerv seviyesi, döviz hesaplarındaki seyir ve global piyasa trendleri de dikkate alınacak.

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Faiz düşerse kim kazanır kim kaybeder? İşte 1 milyon TL’nin güncel getirisi - Resim: 4

DÖVİZ HESAPLARI GERİ ÇEKİLİYOR, REZERVLER TOPARLANIYOR

Mart ayında 178,73 milyar dolar seviyesinde bulunan yurt içi yerleşiklerin döviz hesapları, 18 Nisan’da 195,56 milyar dolar ile zirve yapmıştı. Ancak sonrasında düşüşe geçti ve 30 Mayıs itibarıyla 191,83 milyar dolara geriledi. 

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Faiz düşerse kim kazanır kim kaybeder? İşte 1 milyon TL’nin güncel getirisi - Resim: 5

Öte yandan Merkez Bankası rezervleri, 2 Mayıs’ta 138,53 milyar dolara kadar düşmüşken, 30 Mayıs’ta 153,19 milyar dolara yükseldi.

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Faiz düşerse kim kazanır kim kaybeder? İşte 1 milyon TL’nin güncel getirisi - Resim: 6

19 HAZİRAN KRİTİK TARİH

Merkez Bankası’nın politika faizini %46 seviyesinde sabit tutmasına karşın, piyasa fonlamasını %49’luk üst banttan gerçekleştirmesi dikkat çekiyor. Uzmanlara göre, 19 Haziran’daki PPK toplantısında bu fark kapatılabilir ve politika faizi seviyesine çekilebilir. 

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Faiz düşerse kim kazanır kim kaybeder? İşte 1 milyon TL’nin güncel getirisi - Resim: 7

1 MİLYON TL NE KADAR KAZANDIRIYOR?

Bankalarca sunulan en yüksek mevduat oranları şöyle:

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Faiz düşerse kim kazanır kim kaybeder? İşte 1 milyon TL’nin güncel getirisi - Resim: 8

-Alternatif Bank VOV Hesap: %53,00

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Faiz düşerse kim kazanır kim kaybeder? İşte 1 milyon TL’nin güncel getirisi - Resim: 9

-Anadolubank Renkli Hesap: %53,00

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Faiz düşerse kim kazanır kim kaybeder? İşte 1 milyon TL’nin güncel getirisi - Resim: 10

-Türkiye Finans Günlük Hesap: %53,00

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Faiz düşerse kim kazanır kim kaybeder? İşte 1 milyon TL’nin güncel getirisi - Resim: 11

-TEB Marifetli Hesap: %52,00

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Faiz düşerse kim kazanır kim kaybeder? İşte 1 milyon TL’nin güncel getirisi - Resim: 12

-Odea Bank Oksijen Hesap: %52,00

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Faiz düşerse kim kazanır kim kaybeder? İşte 1 milyon TL’nin güncel getirisi - Resim: 13

-Denizbank Kaptan Hesap: %52,00

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Faiz düşerse kim kazanır kim kaybeder? İşte 1 milyon TL’nin güncel getirisi - Resim: 14

-Fibabanka Kiraz Hesap: %52,00

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Faiz düşerse kim kazanır kim kaybeder? İşte 1 milyon TL’nin güncel getirisi - Resim: 15

En yüksek orandan örnek hesaplama yapıldığında 1 milyon TL’nin güncel getiri tablosu ise şöyle:

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Faiz düşerse kim kazanır kim kaybeder? İşte 1 milyon TL’nin güncel getirisi - Resim: 16

-Mevduat Miktarı: 1 milyon TL

-Mevduat Oranı: %53,00

-Mevduat Vadesi: 32 gün

-Net Getiri: 37 bin 241 TL

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