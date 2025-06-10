Faiz düşerse kim kazanır kim kaybeder? İşte 1 milyon TL’nin güncel getirisi

Türkiye Gazetesi'ne göre, özellikle gıda fiyatlarının nisan ayında yüzde 2,01 artış göstermesine karşın mayısta yüzde 0,71 gerilemesi, enflasyonda aşağı yönlü sürprizin ana nedeni oldu. Sepetteki %25’lik ağırlığı ile gıda, genel enflasyonun beklentilerin altında kalmasına neden oldu.