Faiz düşerse kim kazanır kim kaybeder? İşte 1 milyon TL’nin güncel getirisi
Mayıs enflasyonunun beklenti altında kalması, gözleri Merkez Bankası’nın 19 Haziran’daki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına çevirdi. Faiz indirimi sinyalleri gelirken, bankacılar mevduat yatırımcılarını uzun vadeye yöneltiyor. Peki, 1 milyon TL'nin güncel aylık getirisi ne kadar?
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı mayıs ayı enflasyon verileri piyasaları şaşırttı. Aylık bazda yüzde 2'nin üzerinde artış beklenirken, veri yüzde 1,53 seviyesinde geldi.
Türkiye Gazetesi'ne göre, özellikle gıda fiyatlarının nisan ayında yüzde 2,01 artış göstermesine karşın mayısta yüzde 0,71 gerilemesi, enflasyonda aşağı yönlü sürprizin ana nedeni oldu. Sepetteki %25’lik ağırlığı ile gıda, genel enflasyonun beklentilerin altında kalmasına neden oldu.
Enflasyonun gerilemesi, Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz politikasında bir değişikliğe gidip gitmeyeceği sorusunu gündeme getirdi. Ancak ekonomistler, TCMB’nin yalnızca bir aylık enflasyon verisiyle hareket etmeyeceğini vurguluyor. Rezerv seviyesi, döviz hesaplarındaki seyir ve global piyasa trendleri de dikkate alınacak.
DÖVİZ HESAPLARI GERİ ÇEKİLİYOR, REZERVLER TOPARLANIYOR
Mart ayında 178,73 milyar dolar seviyesinde bulunan yurt içi yerleşiklerin döviz hesapları, 18 Nisan’da 195,56 milyar dolar ile zirve yapmıştı. Ancak sonrasında düşüşe geçti ve 30 Mayıs itibarıyla 191,83 milyar dolara geriledi.
Öte yandan Merkez Bankası rezervleri, 2 Mayıs’ta 138,53 milyar dolara kadar düşmüşken, 30 Mayıs’ta 153,19 milyar dolara yükseldi.
19 HAZİRAN KRİTİK TARİH
Merkez Bankası’nın politika faizini %46 seviyesinde sabit tutmasına karşın, piyasa fonlamasını %49’luk üst banttan gerçekleştirmesi dikkat çekiyor. Uzmanlara göre, 19 Haziran’daki PPK toplantısında bu fark kapatılabilir ve politika faizi seviyesine çekilebilir.
1 MİLYON TL NE KADAR KAZANDIRIYOR?
Bankalarca sunulan en yüksek mevduat oranları şöyle:
-Alternatif Bank VOV Hesap: %53,00
-Anadolubank Renkli Hesap: %53,00
-Türkiye Finans Günlük Hesap: %53,00
-TEB Marifetli Hesap: %52,00
-Odea Bank Oksijen Hesap: %52,00
-Denizbank Kaptan Hesap: %52,00
-Fibabanka Kiraz Hesap: %52,00
En yüksek orandan örnek hesaplama yapıldığında 1 milyon TL’nin güncel getiri tablosu ise şöyle:
-Mevduat Miktarı: 1 milyon TL
-Mevduat Oranı: %53,00
-Mevduat Vadesi: 32 gün
-Net Getiri: 37 bin 241 TL