Faiz düştü, kredi sorunu sürüyor

Merkez Bankası faizleri indirdi, kredi sorunu ise devam ediyor. Piyasalar, Merkez'in kararını olumlu karşılasa da nakit sıkıntısı çözülmüş değil. Şimdi, bankaların hızlı tepki vererek faizlerde indirime gitmesi bekleniyor.

Politika faizi düştü. Ancak kredi sorunu devam ediyor.İndirimin banka faizlerine yansıtması bekleniyor.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankası'nın faizleri 425 baz puan indirmesini değerlendirdi. Bankalara çağrı yapan TOBB Başkanı, "Banka faizlerinin de gerilemesiyle istihdamın olumlu etkileneceğini" söyledi. Ekonomistlere göre ise sonuç almak için henüz erken...İç piyasada nakit sıkıntısı yaşanıyor.Dolar ise faiz kararı sonrası düşüşe geçti, dalgalı seyir izledi. Uzmanlar kamu bankalarının döviz sattığı görüşünde. Plan ise doları aşağı çekip faizin daha da indirilmesi.Ancak temel faktör günün kurtarılması değil üretim planlaması. Eski Sanayi Genel Müdürü Bülent Esinoğlu bu noktaya dikkat çekiyor.Faiz adımı sonrası gözler enflasyon raporunda.Yeni dönemin ses getiren ilk faiz toplantısının ardından 31 Temmuz'da Enflasyon Raporu toplantısı yapılacak. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın yapacağı sunum ve açıklamaları da merakla bekleniyor.