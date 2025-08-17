Faiz farkı cep yakıyor: 150 bin TL ihtiyaç kredisi için 12 ayda geri ödemeler uçurum gibi
Bankaların ihtiyaç kredilerinde faiz oranları ve toplam geri ödeme tutarları belli oldu. 150 bin TL’lik ihtiyaç kredisini 12 ay vadeli çeken vatandaşın ödeyeceği toplam miktar bankadan bankaya değişiyor. Faiz oranlarındaki farklılık geri ödemelerde ciddi farklar yaratıyor.
150 bin tl’lik ihtiyaç kredilerinde vatandaşları şoke eden tablo ortaya çıktı. 12 ay vadeli ihtiyaç kredilerinde bankaların sunduğu faiz oranları ve toplam geri ödeme tutarları arasında büyük farklar var.
İşte banka banka 150 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık geri ödeme tutarları:
ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %3,39
Aylık Taksit: 16.362,53 TL
Vade Sonu Tutar: 197.212,86 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: %3,39
Aylık Taksit: 16.362,53 TL
Vade Sonu Tutar: 197.212,86 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 16.484,76 TL
Vade Sonu Tutar: 198.567,12 TL
QNB Finansbank
Faiz Oranı: %3,59
Aylık Taksit: 16.607,46 TL
Vade Sonu Tutar: 200.152,02 TL
getirfinans
Faiz Oranı: %3,65
Aylık Taksit: 16.681,29 TL
Vade Sonu Tutar: 200.175,48 TL
ING (3 Ay Ertelemeli)
Faiz Oranı: %3,69
Aylık Taksit: 16.730,60 TL
Vade Sonu Tutar: 201.517,20 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %3,69
Aylık Taksit: 16.730,60 TL
Vade Sonu Tutar: 201.629,70 TL
N Kolay
Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 16.854,21 TL
Vade Sonu Tutar: 203.113,02 TL
Türkiye Finans (3 Ay Ertelemeli)
Kâr Payı Oranı: %4,09
Aylık Taksit: 17.227,72 TL
Vade Sonu Tutar: 206.732,64 TL
Enpara.com
Faiz Oranı: %4,14
Aylık Taksit: 17.290,37 TL
Vade Sonu Tutar: 207.484,44 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %4,30
Aylık Taksit: 17.491,59 TL
Vade Sonu Tutar: 210.761,58 TL
Ziraat Katılım
Kâr Payı Oranı: %4,49
Aylık Taksit: 17.732,02 TL
Vade Sonu Tutar: 213.534,24 TL
Akbank
Faiz Oranı: %4,83
Aylık Taksit: 18.166,23 TL
Vade Sonu Tutar: 218.857,26 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %4,95
Aylık Taksit: 18.320,68 TL
Vade Sonu Tutar: 220.710,66 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %5,06
Aylık Taksit: 18.462,82 TL
Vade Sonu Tutar: 222.416,34 TL