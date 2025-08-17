Faiz farkı cep yakıyor: 150 bin TL ihtiyaç kredisi için 12 ayda geri ödemeler uçurum gibi

150 bin tl’lik ihtiyaç kredilerinde vatandaşları şoke eden tablo ortaya çıktı. 12 ay vadeli ihtiyaç kredilerinde bankaların sunduğu faiz oranları ve toplam geri ödeme tutarları arasında büyük farklar var.

İşte banka banka 150 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık geri ödeme tutarları: