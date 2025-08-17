Faiz farkı cep yakıyor: 150 bin TL ihtiyaç kredisi için 12 ayda geri ödemeler uçurum gibi

Bankaların ihtiyaç kredilerinde faiz oranları ve toplam geri ödeme tutarları belli oldu. 150 bin TL’lik ihtiyaç kredisini 12 ay vadeli çeken vatandaşın ödeyeceği toplam miktar bankadan bankaya değişiyor. Faiz oranlarındaki farklılık geri ödemelerde ciddi farklar yaratıyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Faiz farkı cep yakıyor: 150 bin TL ihtiyaç kredisi için 12 ayda geri ödemeler uçurum gibi - Resim: 1

150 bin tl’lik ihtiyaç kredilerinde vatandaşları şoke eden tablo ortaya çıktı. 12 ay vadeli ihtiyaç kredilerinde bankaların sunduğu faiz oranları ve toplam geri ödeme tutarları arasında büyük farklar var.

İşte banka banka 150 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık geri ödeme tutarları:

1 16
Faiz farkı cep yakıyor: 150 bin TL ihtiyaç kredisi için 12 ayda geri ödemeler uçurum gibi - Resim: 2

ON Dijital Bankacılık

Faiz Oranı: %3,39
Aylık Taksit: 16.362,53 TL
Vade Sonu Tutar: 197.212,86 TL

2 16
Faiz farkı cep yakıyor: 150 bin TL ihtiyaç kredisi için 12 ayda geri ödemeler uçurum gibi - Resim: 3

CEPTETEB

Faiz Oranı: %3,39
Aylık Taksit: 16.362,53 TL
Vade Sonu Tutar: 197.212,86 TL

3 16
Faiz farkı cep yakıyor: 150 bin TL ihtiyaç kredisi için 12 ayda geri ödemeler uçurum gibi - Resim: 4

Alternatif Bank

Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 16.484,76 TL
Vade Sonu Tutar: 198.567,12 TL

4 16
Faiz farkı cep yakıyor: 150 bin TL ihtiyaç kredisi için 12 ayda geri ödemeler uçurum gibi - Resim: 5

QNB Finansbank

Faiz Oranı: %3,59
Aylık Taksit: 16.607,46 TL
Vade Sonu Tutar: 200.152,02 TL

5 16
Faiz farkı cep yakıyor: 150 bin TL ihtiyaç kredisi için 12 ayda geri ödemeler uçurum gibi - Resim: 6

getirfinans

Faiz Oranı: %3,65
Aylık Taksit: 16.681,29 TL
Vade Sonu Tutar: 200.175,48 TL

6 16
Faiz farkı cep yakıyor: 150 bin TL ihtiyaç kredisi için 12 ayda geri ödemeler uçurum gibi - Resim: 7

ING (3 Ay Ertelemeli)

Faiz Oranı: %3,69
Aylık Taksit: 16.730,60 TL
Vade Sonu Tutar: 201.517,20 TL

7 16
Faiz farkı cep yakıyor: 150 bin TL ihtiyaç kredisi için 12 ayda geri ödemeler uçurum gibi - Resim: 8

DenizBank

Faiz Oranı: %3,69
Aylık Taksit: 16.730,60 TL
Vade Sonu Tutar: 201.629,70 TL

8 16
Faiz farkı cep yakıyor: 150 bin TL ihtiyaç kredisi için 12 ayda geri ödemeler uçurum gibi - Resim: 9

N Kolay

Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 16.854,21 TL
Vade Sonu Tutar: 203.113,02 TL

9 16
Faiz farkı cep yakıyor: 150 bin TL ihtiyaç kredisi için 12 ayda geri ödemeler uçurum gibi - Resim: 10

Türkiye Finans (3 Ay Ertelemeli)

Kâr Payı Oranı: %4,09
Aylık Taksit: 17.227,72 TL
Vade Sonu Tutar: 206.732,64 TL

10 16
Faiz farkı cep yakıyor: 150 bin TL ihtiyaç kredisi için 12 ayda geri ödemeler uçurum gibi - Resim: 11

Enpara.com

Faiz Oranı: %4,14
Aylık Taksit: 17.290,37 TL
Vade Sonu Tutar: 207.484,44 TL

11 16
Faiz farkı cep yakıyor: 150 bin TL ihtiyaç kredisi için 12 ayda geri ödemeler uçurum gibi - Resim: 12

İş Bankası

Faiz Oranı: %4,30
Aylık Taksit: 17.491,59 TL
Vade Sonu Tutar: 210.761,58 TL

12 16
Faiz farkı cep yakıyor: 150 bin TL ihtiyaç kredisi için 12 ayda geri ödemeler uçurum gibi - Resim: 13

Ziraat Katılım

Kâr Payı Oranı: %4,49
Aylık Taksit: 17.732,02 TL
Vade Sonu Tutar: 213.534,24 TL

13 16
Faiz farkı cep yakıyor: 150 bin TL ihtiyaç kredisi için 12 ayda geri ödemeler uçurum gibi - Resim: 14

Akbank

Faiz Oranı: %4,83
Aylık Taksit: 18.166,23 TL
Vade Sonu Tutar: 218.857,26 TL

14 16
Faiz farkı cep yakıyor: 150 bin TL ihtiyaç kredisi için 12 ayda geri ödemeler uçurum gibi - Resim: 15

Fibabanka

Faiz Oranı: %4,95
Aylık Taksit: 18.320,68 TL
Vade Sonu Tutar: 220.710,66 TL

15 16
Faiz farkı cep yakıyor: 150 bin TL ihtiyaç kredisi için 12 ayda geri ödemeler uçurum gibi - Resim: 16

Halkbank

Faiz Oranı: %5,06
Aylık Taksit: 18.462,82 TL
Vade Sonu Tutar: 222.416,34 TL

16 16
ihtiyaç kredisi güncel kredi faiz oranları